Avianca apuesta a crecer en Uruguay: suma vuelos diarios entre Montevideo y Bogotá

Para finales de octubre, Avianca pasará de cuatro a siete frecuencias semanales entre Montevideo y Bogotá. La nueva operación diaria fue presentada en un encuentro en Piso 22, donde la aerolínea reunió a autoridades, agencias, socios comerciales y clientes para compartir sus novedades y mostrar cómo está evolucionando su propuesta de viaje.

“Para nosotros este incremento de frecuencias en Uruguay representa el compromiso y la confianza en el mercado”, explicó David Alemán, director de ventas para Colombia y Sudamérica de Avianca. La decisión de sumar tres vuelos semanales señaló, llega después de confirmar una “aceptación muy favorable” de la capacidad que ya mantenemos en el país. “Eso nos motiva, nos invita, nos compromete a continuar creciendo”, agregó el ejecutivo.

El cambio supone algo más que tener un vuelo disponible todos los días. Significa “más oportunidades” y, sobre todo, “amplía opciones para volar y conectar con nuestra amplia red de destinos”, comentó Alemán. Para la aerolínea de bandera colombiana con más de 106 años de historia, es también una señal de que continúa desarrollando su presencia en el mercado uruguayo.

David Alemán, director de ventas para Colombia y Sudamérica de Avianca.

Bogotá ocupa un lugar central en esa estrategia. Desde el hub de Avianca, Uruguay queda conectado con una red de 80 destinos en 25 países de América y Europa. “No es un asunto menor”, sostuvo Alemán. La red incluye destinos muy buscados por los uruguayos, como Miami, Orlando, Nueva York, Chicago y Dallas, además de ciudades del Caribe como Cancún, Punta Cana, Aruba y Curazao.

Pero también hay un incremento muy importante de pasajeros viajando hacia Europa en nuestra red., explicó Alemán. Desde Bogotá, los pasajeros pueden conectar con París, Barcelona, Madrid y Londres. Además, como socios de Star Alliance, los pasajeros acceden a una red de más de 1.150 destinos en todo el mundo.

La posibilidad de utilizar Bogotá como punto de conexión es, según el ejecutivo, una de las oportunidades que la aerolínea está impulsando en Uruguay así como en varios mercados del Cono Sur. “Los tiempos de conexión son óptimos”, señaló, y destacó también la facilidad del tránsito y el hecho de que se trate de un aeropuerto donde el idioma no representa una barrera para los pasajeros uruguayos.

Solo en 2025, Avianca transportó desde y hacia Uruguay más de 61.500 pasajeros, en más de 400 vuelos; y para el primer semestre de 2026 se superaron los 30.100 pasajeros en 206 vuelos operados.

Experiencia que evoluciona

El encuentro en Piso 22 buscó mostrar justamente qué hay detrás de la operación de Avianca. Los invitados recorrieron cinco estaciones en las que pudieron conocer distintos aspectos de la experiencia: la red de destinos, el entretenimiento a bordo, la conectividad, el servicio de comidas y bebidas, y la propuesta Business Class.

“Es mucho más valioso hacer una experiencia como tal”, explicó Alemán sobre la propuesta del evento. La intención fue que clientes, agencias y socios comerciales pudieran conocer de primera mano los cambios que la compañía viene incorporando.

Entre las novedades está la incorporación progresiva de Wi-Fi a bordo. La instalación comenzó priorizando los vuelos de mayor duración, aunque la compañía prevé extenderla progresivamente a más equipos. “Aunque ahora cualquier vuelo es valorado, la mayor necesidad está en vuelos de larga duración”, explicó Alemán.

También cambió la propuesta gastronómica. En los vuelos internacionales dentro de América de más de tres horas y media, Avianca incorporó comidas y bebidas sin costo adicional. “Desde Uruguay lo tiene incluido”, remarcó el ejecutivo. A eso se suma el equipaje de mano de hasta 10 kilos que cuentan en todas las tarifas internacionales.

El entretenimiento es otro de los puntos sobre los que la aerolínea viene trabajando. A través de Avianca on Air, su propuesta de entretenimiento y conectividad a bordo, ofrece actualmente más de 600 títulos en los vuelos en las Américas y más de 800 títulos en vuelos de largo radio, con contenidos de HBO Max, Sony Entertainment, Warner Bros., Apple TV, A24, Paramount, Fórmula 1 TV y LEGO.

El evento se realizó en Piso 22 del World Trade Center.

Más conectividad

Otra de las posibilidades que la compañía busca desarrollar está vinculada al grupo Abra, integrado por Avianca, Gol y Wamos. Según Alemán, ya se continúa trabajando en una mayor integración comercial, una red de rutas más amplia como objetivo brindar más alternativas de conectividad a nuestros pasajeros.

La apuesta por Uruguay se extiende también al fútbol. Avianca es la aerolínea Partner Oficial de las competiciones de Conmebol durante 2026, una alianza que la empresa busca vincular con su propuesta de conectividad. “Nuestro objetivo es acompañar a los hinchas, acompañar a esa pasión que vivimos todos, especialmente los sudamericanos, en la fiesta del fútbol”, señaló Alemán.

Con la nueva frecuencia diaria, Avianca busca consolidar una ruta que ya venía operando con éxito para ampliar las posibilidades de conexión para los viajeros uruguayos. “Es una muestra de que seguimos creciendo y mejorando nuestra experiencia”, concluyó Alemán.

