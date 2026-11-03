Así se vivió Antel Campus Party por primera vez en Antel Arena

Campus Party volvió a Montevideo el 30 y 31 de octubre de la mano de Antel. Con una propuesta ampliada de charlas, workshops, mentorías, desafíos de innovación y gaming, el Antel Arena vibró con una agenda completa de dos días y miles de participantes de todas las edades.

La Ceremonia de Apertura contó con la presencia del ministro de Ambiente Edgardo Ortuño. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente de Antel Alejandro Paz y la directora ejecutiva de Campus Party Cono Sur, Lucrecia Gratas. Acompañaron también autoridades de Antel, Agesic y ANII.

Sintax, el robot humanoide de ITC Robotics Lab, fue el encargado de dar la bienvenida a Antel Campus Party 2026, la propuesta busca conectar a emprendedores jóvenes y adolescentes con las nuevas herramientas digitales, y al mismo tiempo ampliar el espacio dedicado al gaming y los creadores de contenido, junto con los desarrolladores de software y de aplicaciones, expresó el presidente de Antel.

En las dos jornadas, la actividad presentó perfiles diferenciados, aunque complementarios, para convocar tanto a quienes buscan profundizar sus conocimientos tecnológicos como a quienes se acercan al universo de los videojuegos, explicó Lucrecia Gratas, directora ejecutiva de Campus Party Cono Sur.

“Miles de personas de todas las edades, empresas, organizaciones y universidades referentes pudieron vivir un verdadero festival de tecnología, innovación y gaming en esta octava edición de Campus Party en Uruguay. Los invitamos a mirar hacia el futuro con el compromiso de construir un país mejor”, comentó por su parte Ever Miguez, Owner & CEO de Campus Party.

Destacados expositores locales e internacionales y workshops para todos los intereses y niveles, cautivaron al público que se acercó desde todo el país.

Desde España se presentaron Aythami Soto (doctorado en química y comunicador científico con 2.7 millones de seguidores en redes) y Asier Arranz (Robotics & Physical AI, Nvidia). Desde Argentina, Jorge Cano (Head of Product & Engineering en Lazo, Google Developer Expert); Sabri Kolod (divulgadora de marketing digital) y Ezequiel Martínez (ingeniero y divulgador científico), entre otros relevantes divulgadores.

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El área de workshops se diseñó para pasar de la idea a la acción. El público pudo disfrutar de: “Futures Thinking: diseñá tus posibles futuros”, “Lego con IA”, “De Cero al Mercado: de tu primer producto a hacerlo comercializable” e “Influenciá con Derecho: crear, contratar y proteger tu contenido”, entre otras propuestas en las áreas de IA, blockchain y negocios.

El sábado 31, el espacio se rediseñó para celebrar en exclusiva a la cultura gamer con Antel Gaming. La propuesta se organizó alrededor de cuatro arenas de competencia: Free Fire en dispositivos móviles; EA Sports FC en PlayStation con formato King of the Hill; F1 en simuladores de conducción y Minecraft en PC.

Los torneos se jugaron en simultáneo durante todo el día. Las finales y los showmatches se definieron en el escenario principal, frente al público y con transmisión en vivo por AntelTV.

La actividad se completó con áreas de juego libre, retrogaming, sim racing, arcades, cosplay y espacios de comunidades.

Acompañaron esta experiencia integral: Antel, Samsung, Nubia, Summum Medicina Privada, Honor, Motorola, Xiaomi, entre otras empresas y organizaciones que apoyan la innovación.

Como si esto fuera poco, Antel Campus Party, fue nuevamente declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Turismo, ANDE y ANII, resaltando que es un evento internacional de innovación, emprendedurismo, ciencia y tecnología de especial relevancia.

Campus Party Global

Campus Party ha tenido más de 80 ediciones en 15 países (Italia, Alemania, Reino Unido, España, Holanda, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay, Singapur y Uruguay). Con más de 3 millones de participantes, una comunidad de 700 mil campuseros, y cientos de empresas, instituciones, medios, universidades y ONGs como partners, es el mayor evento de innovación, ciencia y tecnología del mundo.

