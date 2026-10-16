AMV cumple 10 años: de un sótano familiar a un nuevo centro logístico y una marca propia

Al principio, el negocio funcionaba en el sótano de la casa de sus padres. Allí, Agustín Morando preparaba los pedidos, guardaba un pequeño stock y organizaba las entregas. Muchas veces, la mercadería se compraba durante el día y llegaba a manos del cliente esa misma tarde. El boca a boca, las redes sociales y páginas como Mercado Libre fueron los primeros canales para darse a conocer, con una premisa que se mantiene hasta hoy: poner al cliente en el centro.

Pero el crecimiento empezó a ocupar más espacio del que había disponible. La mercadería se acumulaba en el sótano, el garaje y hasta el living familiar. Llegó entonces una decisión que marcaría el rumbo de AMV: seguir trabajando a esa escala o apostar por un proyecto más grande. Eligieron el segundo.

Diez años después, la empresa cuenta con casi 50 colaboradores, un local comercial, una operación de comercio electrónico en expansión y Hogaron, su marca propia, que ya reúne 30 productos. Además, proyecta un nuevo centro logístico sobre la Ruta 101, en un corredor que concentra cada vez más actividad empresarial.

Santiago y Agustín Morando junto a Lucía Montossi.

Crecer también significa cambiar

Uno de los primeros pasos importantes fue dejar la casa familiar para instalarse en un local de una Galería en 18 de Julio. El cambio permitió acercarse al público y darle otra dimensión al negocio. Luego llegó una nueva mudanza, incluso en un momento de incertidumbre como durante la pandemia.

Y a medida que aumentaban las ventas por internet, apareció otro desafío: el local comercial y el depósito compartían espacio, y esa organización empezaba a limitar la preparación y entrega de los pedidos.

La solución fue separar ambas operaciones y avanzar hacia una estructura logística capaz de responder a un mayor volumen. Para Agustín, esa evolución estuvo acompañada por otro aprendizaje: dejar de concentrar todas las tareas en los fundadores para empezar a formar equipos, distribuir responsabilidades y confiar en quienes se incorporaban a la empresa.

“Hay dos cosas fundamentales que siempre estuvieron: el cliente como prioridad, dejarlo todo por él en cada venta y adaptar la venta a las necesidades de cada cliente. Y después, una obsesión por ser eficientes”, explica Agustín.

Esa búsqueda de eficiencia también se relaciona con una forma de administrar el crecimiento. La idea es ampliar la estructura cuando resulta necesario, pero hacerlo de manera medida y estudiada, evitando que los costos adicionales terminen trasladándose a los precios que paga el público.

En esa estrategia se inscribe Hogaron. El desarrollo de una marca propia significó pasar de comercializar productos de otros fabricantes a participar directamente en la creación de una propuesta propia. “Fue un gran desafío que nos tiene muy orgullosos”, señala Agustín. Además de ampliar el negocio, la marca les permite trabajar en productos competitivos, con precios competitivos y un respaldo propio.

Fachada de AMV Store, en el centro de Montevideo.

De hacer todo entre dos a construir un equipo

Santiago Morando se incorporó al proyecto en 2016. En aquella etapa, los hermanos se ocupaban prácticamente de toda la cadena: vendían, atendían, armaban los pedidos, los entregaban y cobraban. El paso de ese esquema a una empresa con distintas áreas fue un proceso que exigió aprender a delegar.

“Para crecer necesitábamos soltar un poco toda esa fuerza que ambos poníamos en toda la cadena, en todo el proceso”, recuerda Santiago. La incorporación de colaboradores permitió dividir tareas y liberar tiempo para desarrollar otras áreas del negocio.

El cambio también implicó aprender a trabajar en familia sin perder de vista las necesidades de la empresa. Santiago considera que la experiencia fue positiva y destaca la complementariedad entre ambos hermanos, aunque reconoce que combinar los vínculos familiares con las responsabilidades laborales supone sus propios desafíos.

La decisión de construir equipos fue determinante para superar los límites de una estructura que dependía casi exclusivamente de sus fundadores. “Si no, la empresa iba a crecer hasta donde podíamos crecer nosotros”, resume Santiago.

Esa idea también está presente en el proyecto que AMV prepara para los próximos años: un nuevo centro logístico en la Ruta 101, donde prevé reunir oficinas, marketing, depósitos y el área de preparación de pedidos en un mismo espacio. De esta forma podrán trabajar con una dinámica más adecuada a las necesidades de hoy, y a la expansión futura.

Imagen del local de AMV.

Una experiencia de compra integrada

La transformación de AMV también responde a un cambio en los hábitos de los consumidores. Hoy, un cliente puede investigar un producto por internet, visitar el local para conocerlo y finalmente comprarlo por la web, o recorrer el camino inverso. El desafío para las empresas no consiste solamente en estar presentes en distintos canales, sino en conseguir que todos funcionen de manera coordinada.

“Es muy fácil hoy en día ser multicanal, porque tenés que tener una web y un local. Lo difícil es que todo eso hable el mismo idioma y ser más omnicanal”, explica Lucía Montossi, gerenta de Marketing de AMV.

Para lograrlo, la empresa apostó por integrar su stock, el local y la operación de comercio electrónico, con el apoyo de su centro logístico y su sistema de preparación de pedidos. Así, independientemente de dónde encuentre a AMV, el cliente puede acceder a una experiencia coherente y unificada.

La meta es que los distintos canales no funcionen por separado, sino como partes de una misma operación. En un mercado en el que los consumidores investigan más, comparan opciones y esperan respuestas ágiles, esa integración se vuelve una herramienta central para acompañar sus necesidades.

A diez años de aquel comienzo en el sótano familiar, AMV encara una nueva etapa con una estructura más amplia, una marca propia en desarrollo y un proyecto logístico que apunta a consolidar su crecimiento. El desafío ahora es seguir ampliando la operación sin perder aquello que, desde el principio, definió su manera de trabajar: la atención al cliente, la eficiencia y la capacidad de adaptarse.