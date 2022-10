El vínculo de Lula con los gobiernos uruguayos durante sus dos mandatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los dos mandatos del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, coincidieron con dos años del gobierno del expresidente Jorge Batlle y los dos primeros periodos del Frente Amplio, con los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica.

En todos estos años se profundizó un vínculo histórico que no estuvo exento de algunas rispideces.



Leonardo Costa, secretario de Presidencia durante el gobierno de Batlle, recuerda que en 2002 no se estaba “tan pendiente como ahora” del resultado del país vecino, pero que “se veía venir el cambio” de rumbo en Brasil. El canciller uruguayo de aquel momento, Didier Opertti, inició conversaciones en cuanto ganó Lula.



Jorge Batlle y Luis Inácio Lula da Silva. Foto: Archivo El País

Cuando Vázquez llegó a la presidencia, su primer viaje oficial fue a Brasil, con la expectativa de incrementar las inversiones brasileñas en Uruguay en primer lugar.



Del encuentro resultó una amplia agenda de trabajo entre los dos países. Poco tiempo después, en 2006, Vázquez visitó a Lula para transmitirle su postura con Argentina por las plantas de celulosa. Sin embargo, Uruguay no encontró más que silencio por parte de Brasil, que no enturbiaría las relaciones con Argentina pronunciándose a favor del gobierno uruguayo en el conflicto. En tanto, en Brasil no cayó bien la intención uruguaya de firmar un TLC con Estados Unidos.

Tabaré Vázquez y Luis Inácio Lula da Silva. Foto: Archivo El País

Pero después llegó Mujica y una declaración determinante tras un encuentro con Lula en mayo de 2010: Uruguay tiene “la decisión política de viajar en el estribo de Brasil”, dijo el expresidente.



Al mismo tiempo, Lula, que ya estaba en la recta final del mandato, agregó que en ocho meses quería hacer “todo lo que no se hizo en ocho años”.