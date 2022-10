Vázquez autorizó pasaportes a alemanes que fraguaron identidad y eran requeridos por abusos a niños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El 13 de abril de 2009 el entonces presidente Tabaré Vázquez, amparándose en la ley 16.340, firmó una resolución por la cual se le otorgó pasaportes a Marc Neumann Peter’s y su cónyuge, Angelina Thaler. Ambos tenían una partida de nacimiento que decía que eran nacidos en Guyana, sin embargo estaban requeridos por la Justicia alemana, de donde realmente procedían, por pertenecer a una secta y haber cometido delitos sexuales contra menores. Sus nombres también eran otros.

No se trata de un trámite habitual, de hecho suelen ser menos de una decena cada año los extranjeros que piden acceder a documentación uruguaya mediante esta ley que fue creada en 1992, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera.



Marc Neumann Peter’s era en realidad Arno Wollensak, que a través de esa falsa identidad obtuvo en Uruguay la residencia permanente, la cédula de identidad y también el pasaporte. Era requerido en Alemania desde 2007 por ser el líder la secta “Oasis de Luz” y lo acusaban de nueve casos de abuso sexual infantil.

Su pareja también usaba otra identidad. Su nombre real era Julie Ravel, era miembro relevante de la misma organización y había sido imputada en Alemania por abusar del hermano de una de las seguidoras de la secta religiosa.



Partida falsa

Bajo el nombre de Marc Neumann Peter’s, Arno Wollensak obtuvo por primera vez un documento de identidad uruguayo el 26 de octubre de 2007. Lo hizo tras validar una partida de nacimiento procedente de Guyana, tramitada en Brasil, que fue validada en Uruguay a través de la certificación de un escribano y aceptada por la Dirección General de Registro Civil. También obtuvo rápidamente un documento que señalaba que tenía su residencia en trámite.



La operativa fue similar a la que realizaba la banda del excustodio presidencial Alejandro Astesiano, pues a través de esa partida apócrifa se lograban tramitar documentos ideológicamente falsos (es decir que eran verdaderos, pero contenían datos que no eran reales): cédulas de identidad, residencias, ciudadanías y pasaportes.



El documento falso decía que Neumann Peter’s había nacido en Guyana el 3 de mayo de 1960, cuando en realidad lo había hecho en Oerlinghausen (Alemania), el 3 de mayo, pero de 1955.



Su pareja, Julie Ravel, dijo llamarse Angelina Thaler Gotthard y haber nacido también en Guyana el 17 de mayo de 1961, aunque la fecha real era el 24 de abril de 1954 y procedía de Burguffeln (Alemania).



La intención de la pareja era radicarse en Uruguay, no ser detectados por la Justicia alemana y vivir con un perfil bajo. Así, en pocos años fueron cumpliendo los diferentes requisitos para conseguir los documentos uruguayos, sin que las autoridades se percataran de que lo hacían bajo una identidad irreal y menos aún a partir de una partida adulterada.

La cifra US$ 400.000 pagó por una chacra en Canelones y campos en Lavalleja. Así cumplió uno de los requisitos de tener un bien por US$ 100.000 para obtener el pasaporte.

El 13 de junio de 2008 ambos obtuvieron su residencia definitiva tras una resolución firmada por Ricardo Bernal, entonces subsecretario del Ministerio del Interior. El documento, al que accedió El País, dice que ambos son de nacional guyanesa, y sostiene que están casados. A ella se refiere como Angelina Neumann. También señala que ingresaron al país el 21 de mayo de 2007 “en calidad de temporarios” y que el 4 de octubre de 2007 solicitaron la autorización de residencia definitiva ante la Dirección Nacional de Migración.



La resolución indica que, “considerando que los gestionantes han cumplido con los requisitos referentes a la salud, buena conducta en Uruguay y en el exterior, y poseen medios de vida lícitos”, se autoriza “la residencia definitiva en el país”.



En aquel entonces la Policía alemana realizaba un seguimiento de ambos. Y si bien lograron registrar que en febrero de 2007 Wollensak viajó a Ecuador vía España, según un documento enviado en 2014 a Interpol Uruguay, no había indicios de que estuviera en el país.



Mientras, el gurú continuaba solicitando otros documentos. Y amparándose en la ley 16.340 de “beneficios a extranjeros que hayan adquirido la situación de retiro o jubilación en el exterior y obtengan residencia permanente”, fue que pidieron el pasaporte uruguayo. Los requisitos que establece la norma aún vigente son estar retirado en un país extranjero, tener una propiedad en Uruguay valuada en al menos US$ 100.000 y una pensión de unos US$ 1.500 mensuales.



Wollensak compró una chacra en Los Cerrillos, Canelones, en la que vivía. El predio de seis hectáreas daba al río Santa Lucía. También adquirió campos en Lavalleja. Ambas propiedades implicaron una inversión de unos US$ 400.000.



Fue el 13 de abril de 2009 cuando ambos obtuvieron sus pasaportes a través de una resolución presidencial, a la que accedió El País y que lleva la firma de Vázquez. Dos años después, el 10 de noviembre de 2011 Wollensak y su pareja consiguieron también la carta de ciudadanía.

Prisión y caída

El aviso lo dio la Policía alemana en 2014 mediante un pedido de captura a Interpol Uruguay. A partir de allí, Wollensak comenzó a estar en el radar.



El 23 de junio de 2015 un oficio de la Dirección Nacional de Identificación Civil, al que también accedió El País, señala que “Wollensak Arno y otro” cometieron un delito “de uso de certificado falso”. Y agrega que se había dispuesto el procesamiento y la prisión, para él y su esposa, por un delito de uso de “certificado falso”.



Lo que surge en el expediente de la investigación, según pudo constatar El País, es que el Tribunal Regional Superior de Detmon/Alemania instruyó un sumario en 2007 contra Wollensak y Ravell, por lo que ambos huyeron.



Este documento es el que establece que Wollensak “es el guía (gurú) de la secta “Lichtoase”, y que su esposa, Ravell, “también forma parte de la conducción de la secta y se desempeña como ‘médium para el espíritu Ramtha”. Además, agrega: “La ‘familia’, compuesta por momentos por 40 seguidores, vivió en diferentes fincas, primero en Australia, luego en Portugal y, por último, en Belice. También cuentan con propiedades en Francia y en la Isle of Man. Los miembros de la secta le cedieron al gurú de la organización la totalidad de sus bienes (varios millones de euros). La secta se involucró también en algunos proyectos sociales (“Janus Forundation”), recibiendo diversos subsidios”.



También se establece que durante varios años, Wollensak abusó de Saskia Lea Laasner, en ese entonces de 13 años de edad. Ravel, en tanto, sostiene el documento, abusó del hermano de Saskia, de 15 años. Luego de la huida de Laasner de la secta la comunidad se disolvió en Belice.



Los últimos movimientos migratorios de Wollensak registrados hasta ese entonces correspondían a una salida el 17 de febrero de 2007 hacia Ecuador, vía España, y el 23 de marzo de 2013 hacia Colombia, siendo este último posterior a obtener los documentos uruguayos.



Ravel viajó el 31 de octubre de 2005 a Venezuela, reingresando a Alemania el primero de marzo de 2006. El documento añade que “de acuerdo a informaciones”, en ese entonces “recientes”, Wollensak no registraba movimientos de entrada en Colombia, “por lo que estaría usando una identidad falsa”.



“Wollensak es respaldado por diversos miembros de la secta que se ocupan de ayudarlo en su huida”, prosigue. Y agrega: “Resulta llamativo que la coordinadora principal de la secta y persona de contacto directo de Wollensak haya realizado siete llamados a Uruguay el 21 de setiembre de 2007. En el contexto de todas las medidas adoptadas se presume que el usuario del teléfono móvil uruguayo era Wollensak, sobre todo porque en Alemania las comunicaciones se mantuvieron desde un teléfono celular considerado ‘seguro’”.



En octubre de 2015 el alemán cumplió su pena y salió del Penal de Libertad. Había perdido peso y sentía miedo de ser capturado desde Alemania, por lo que se predispuso a vender todas sus propiedades y huir. Le vendió al amigo de un vecino su chacra, una camioneta Mercedes Benz y maquinaria agrícola en US$ 280.000 y para julio de 2016 tenía las valijas preparadas para irse, según relata el libro “Historias policiales que marcaron la crónica roja uruguaya” de Eduardo Barreneche.



Finalmente, el 28 de julio de 2016 Wollensak fue encontrado muerto en la playa de La Floresta por un hombre que caminaba por allí. Tenía la cabeza cubierta con una bolsa negra, atada con un precinto a la altura del cuello, sus manos esposadas y las piernas amarradas a la altura de los tobillos. Cuando la Policía Científica destapó la bolsa, Wollensak tenía la boca abierta, sujetada con cinta adhesiva. Su pareja fugó y no se conoce su paradero.