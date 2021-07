Variante Delta replantea el uso de la mascarilla y efectividad de las vacunas contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La rápida propagación de la variante Delta en Europa y Estados Unidos ha replanteado el uso de la mascarilla como prevención contra el COVID-19, además de las dudas sobre la efectividad de las vacunas desarrolladas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es partidaria de que se siga usando mascarilla y se respete el distanciamiento social, incluso si están completamente vacunados. Si bien se cree que la mayoría de las vacunas protegen en gran medida contra todas las variantes conocidas, ninguna es totalmente efectiva.

La OMS también aconseja a las personas vacunadas que sigan tomando precauciones, como permanecer en áreas bien ventiladas y evitar las multitudes.



“Lo que estamos diciendo es que una vez que esté completamente vacunado, continúe jugando a lo seguro porque podría terminar como parte de una cadena de transmisión”, agregó Bruce Aylward, asesor de la OMS.



Sin embargo, Estados Unidos no ve necesario que las personas vacunadas regresen al uso de las mascarillas ante el aumento de números de casos de COVID-19 relacionados con la variante Delta, contradiciendo la posición de la OMS.

Así lo aseguró ayer miércoles la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky. “Si está vacunado, está a salvo de las variantes que circulan aquí en Estados Unidos”, dijo Walensky a la cadena NBC.



De acuerdo a las proyecciones actualizadas de los CDC, la variante Delta representó el 26,1% de las infecciones por COVID-19 en Estados Unidos durante el período de dos semanas que finalizó el 19 de junio.

Sin embargo, Walensky aseguró que la guía de los CDC no ha cambiado y que las personas “completamente vacunadas” no necesitan usar mascarillas ya que las inoculaciones son “altamente efectivas” contra la variante Delta.



Además, explicó que la OMS está lidiando con una situación mundial en la que se ha inmunizado a muchas menos personas que en Estados Unidos, por lo que está emitiendo consejos “más cautelosos”.

La guía de los CDC de que las personas vacunadas no necesitan usar mascarilla o distanciarse socialmente en la mayoría de las situaciones se emitió a mediados de mayo, antes de que la variante Delta circulara ampliamente en Estados Unidos. Se cree que esa variante, que se identificó por primera vez en India, es entre 40 y 60% más contagiosa que la variante Alpha previamente dominante, y presenta un riesgo para las personas no vacunadas o parcialmente inmunizadas.



Los CDC recomiendan para las personas no vacunadas que usen mascarilla en entornos públicos interiores y seguir otras precauciones de salud pública, como distanciarse y mantenerse en espacios bien ventilados.

Efectividad de las vacunas.

El otro asunto que replanteó la variante Delta es sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID-19.



Lui Peicheng, vocero de Sinovac, indicó a la agencia de noticias Reuters que el efecto de la vacuna se reduce frente a esta variante.

Peicheng dijo que los resultados preliminares de estudios que estuvieron basados en muestras de sangre de personas vacunadas con Sinovac, marcaron una reducción de tres veces el efecto neutralizante contra la Delta. Por esto, el vocero explicó que una tercera inyección de refuerzo podría provocar una reacción de anticuerpos más fuerte y duradera frente a la nueva variante. Sin embargo no dio más detalles al respecto.

De todas maneras, tras realizar un análisis, los investigadores encontraron que las vacunas chinas son “algo efectivas” para reducir el riesgo de casos sintomáticos y graves causados por Delta.



La rusa Sputnik V también tiene una efectividad 2,6 veces menor contra la variante Delta, señaló Denís Logunov, el vicedirector de Investigación del Centro Gamaleya, desarrollador de esta vacuna.

Sin embargo, sostuvo que, según revistas extranjeras, en el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna la efectividad es de 3 a 5 veces menor contra la variante india.



Un estudio realizado por Public Health England encontró que dos dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech y dos dosis de la vacuna AstraZeneca tenían un 96% y un 92% de efectividad, respectivamente, para prevenir la hospitalización en personas infectadas con Delta. Ese resultado es comparable al nivel de protección visto contra otras variantes.

Cautos, no alarmistas.

También en Uruguay hubo reacciones sobre la efectividad de la vacuna de Sinovac ante la variante Delta. El País consultó a la inmunóloga María Moreno, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones. “No hay que ser alarmistas, sino cautelosos”, sostuvo.

Moreno acotó que la neutralización del virus por parte de la vacuna “no es toda la respuesta inmune, es una parte. No necesariamente podemos extrapolar directamente lo que vemos con respecto a los anticuerpos neutralizantes en un ensayo a lo que puede ser la efectividad de la vacuna en una persona”.



La científica agregó que se ha visto “que la efectividad de las vacunas, mismo la Pfizer, se reduce en lo que refiere al nivel de transmisión”.



“O sea que es de esperar también que la de Sinovac se reduzca, pero creo que tampoco hay que ser alarmistas, sino cautelosos”, enfatizó.



“Este tipo de ensayos (en referencia al mencionado por Peicheng sobre Sinovac) se prevé que puede pasar y, de hecho, pasó con la P.1. Hay que ser cautelosos y si no entra la Delta, mucho mejor. Pero si tiene que entrar, que sea en el mejor escenario: con muy pocos casos para poder trackear los brotes y delimitarlos rápidamente”, agregó.

Esto supone, explicó, que se registren alrededor de 200 casos diarios y que se fortalezcan los testeos aleatorios que se hacen para observar las variantes que puedan estar ingresando a Uruguay. (Con información de AFP, EFE y The New York Times).

