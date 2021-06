Sinovac reduce tres veces su efecto frente a la variante Delta, informó su vocero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El avance de la variante Delta del coronavirus en diversos países preocupa a las autoridades de todo el mundo por su alto nivel de contagio y porque pone a prueba las vacunas desarrolladas para la cepa original. Lui Peicheng, vocero de Sinovac, indicó a Reuters que el efecto de la vacuna se reduce frente a esta variante.

Peicheng explicó que los resultados preliminares de estudios que estuvieron basados en muestras de sangre de personas vacunadas con Sinovac, marcaron una reducción de tres veces el efecto neutralizante contra la Delta.



Por esto, el vocero explicó a la agencia que una tercera inyección de refuerzo podría provocar una reacción de anticuerpos más fuerte y duradera frente a la nueva variante. Sin embargo no dio más detalles al respecto.



En la misma línea se pronunció el ex subdirector del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfemedades, Feg Zijian, quien dijo a los medios estatales que los anticuerpos activados por dos vacunas chinas son menos efectivos contra la Delta en comparación con otras variantes. Aunque no detalló respecto a cuáles vacunas hacía referencia.



De todas maneras, tras realizar un análisis, los investigadores encontraron que las vacunas chinas son "algo efectivas" para reducir el riesgo de casos sintomáticos y graves causados ​​por Delta, dijo Zhong Nanshan, un epidemiólogo que ayudó a dar forma a la respuesta COVID-19 de China, y recogió Reuters.



Por otra parte, un estudio previo realizado por Public Health England encontró que dos dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech y dos dosis de la vacuna AstraZeneca tenían un 96% y un 92% de efectividad, respectivamente, para prevenir la hospitalización en personas infectadas con Delta. Ese resultado es comparable al nivel de protección vista contra otras variantes.



Al momento, esta variante -identificada originariamente en la India- está provocando un aumento de contagios en el Sudeste Asiático y en Europa, y ya representan el 20% de los casos en Estados Unidos. De hecho, ya circula en más de 80 países, según la Organización Mundial de la Salud.