Sinovac y la variante Delta: "no hay que ser alarmistas, sino cautelosos", dijo especialista

La noticia de que la eficiencia de la vacuna Sinovac se reduce en el combate de la variante Delta del coronavirus ha generado atención desde este martes, cuando lo dio a conocer la agencia Reuters en base a declaraciones de Lui Peicheng, vocero de la compañía farmacéutica. El País consultó sobre esto a la inmunóloga María Moreno, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones, quien apuntó: "no hay que ser alarmistas, sino cautelosos".

En su explicación, Peicheng dijo que los resultados preliminares de estudios estuvieron basados en muestras de sangre de personas vacunadas con Sinovac y marcaron una reducción de tres veces el efecto neutralizante contra la Delta.



Y Moreno acotó que la neutralización del virus por parte de la vacuna "no es toda la respuesta inmune, es una parte". "No necesariamente podemos extrapolar directamente lo que vemos con respecto a los anticuerpos neutralizantes en un ensayo a lo que puede ser la efectividad de la vacuna en una persona".



La científica agregó que se ha visto "que la efectividad de las vacunas, mismo la Pfizer, se reduce en lo que refiere al nivel de transmisión". "O sea que es de esperar también que la de Sinovac se reduzca, pero creo que tampoco hay que ser alarmistas, sino cautelosos", enfatizó.

"Este tipo de ensayos (en referencia al mencionado por Peicheng) se prevé que puede pasar y, de hecho, pasó con la P.1 también, o sea que no nos vamos a asustar por ello. Hay que ser cautelosos y si no entra la Delta, mucho mejor. Pero si tiene que entrar, que sea en el mejor escenario: con muy pocos casos para poder trackear los brotes y delimitarlos rápidamente", agregó.



Esto supone, según explicó, que se registren alrededor de 200 casos diarios y que se fortalezcan los testeos aleatorios que se hacen para observar las variantes que puedan estar ingresando a Uruguay.



Además, la inmunóloga llamó a tener conciencia a quienes salgan del país en estas vacaciones de julio, sobre todo a quienes viajen a lugares de alta prevalencia de la variante Delta. “La vacunación no necesariamente los protege de estar infectados y transmitir la Delta”, dijo.



¿Tercera dosis?

Consultada al respecto de la inoculación de una tercera dosis de la vacuna en Uruguay, Moreno dijo que todavía no está resuelto y que tampoco hay evidencia científica de que una tercera dosis aumente la respuesta de anticuerpos.



"No hay datos claros de que una tercera dosis vaya a mejorar la efectividad de las vacunas. Pero sí para las personas que tienen deficiencias del sistema inmune, inmunosuprimidos o que están recibiendo tratamientos particulares", agregó.



“Lo esencial es llegar con las dos dosis a todos. Me parece que el foco tiene que estar ahí en este momento, porque nos asegura que, por lo pronto, la parte de infecciones severas, graves y hospitalizaciones y muertes, podemos evitarlas en gran medida", remarcó.

Medidas para quienes ingresan al país

Las normas dispuestas por el gobierno determinan que además del test PCR negativo que se debe realizar el viajero al menos 72 horas antes de ingresar al país, se requiera un nuevo test al cuarto o quinto día de haber llegado.



Al respecto, Moreno opinó que lo recomendable sería que “aquellas personas que ingresen al país hagan una cuarentena preventiva (siete días) y después un hisopado a los siete días para asegurarse de que no ingresan con coronavirus y particularmente con la variante Delta".