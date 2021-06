Cuáles son los cambios que se prevén para las personas que lleguen desde el exterior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Salud, Daniel Salinas, adelantó este viernes cuáles serán los cambios que comenzarán a regir para las personas que lleguen desde el exterior, en un intento de controlar el avance del coronavirus y el contagio con nuevas variantes.

Estos cambios surgirán a partir de la modificación del decreto 195/020 y determinarán que además del test PCR negativo que se debe realizar el viajero al menos 72 horas antes de ingresar al país, se requiera un nuevo test al cuarto o quinto día de haber llegado.



"Para las personas comprendidas en los literales G y H, del numeral 2 del decreto, se establece un test PCR en tiempo real al séptimo día de haber realizado el primer PCR en el país de tránsito o de origen. Esto significa que, entre el cuarto y el quinto día, se estarían realizando un nuevo test", expresó el ministro. Ese segundo análisis será a costo de cada persona.



En caso de que la persona no quiera realizarse el segundo hisopado, deberá realizar una cuarentena obligatoria por un total de 14 días, anunció.



Por su parte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, indicó que la nueva resolución está siendo analizada por el sector de Jurídica de Presidencia de la República, para que en las próximas horas pueda ser firmada tanto por presidente como por los ministros.



De esta forma, indicó el jerarca, queda modificada la idea inicial de únicamente pedir un test negativo a quienes ingresen al país con las dos vacunas.



Esta resolución estuvo en elaboración en la órbita del Ministerio de Salud Pública y ahora será puesta a consideración tanto de Presidencia de la República como del Consejo de Ministros "porque es una modificación al decreto 195/020", aclaró Salinas.



El ministro indicó además que si bien de esta forma se busca controlar el ingreso de nuevas cepas, el hecho de que las variantes ingresen al país es algo que no se puede evitar.



"Tomemos con realismo el tema de la variante Delta u otras variantes. Van a terminar ingresando de alguna manera, entonces tenemos que estar atentos, ser activos, pero no dramatizar", dijo. De todas maneras, el jerarca recalcó que hasta la mañana de este viernes no se había detectado esta variante en el país.