Vacuna contra el coronavirus: Rusia registró la primera en todo el mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció este martes que su país ha logrado ser el primero en el mundo en registrar una vacuna contra el coronavirus.

"Esta mañana se ha registrado, por primera vez en el mundo, una vacuna contra el coronavirus COVID-19", dijo el jefe del Kremlin en una reunión con el Gabinete de Ministros.

Según el mandatario, la vacuna rusa es "eficaz", ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una "inmunidad estable" ante el COVID-19.



El jefe del Kremlin agregó que una de sus hijas ya se ha vacunado con el preparado ruso y ahora se siente "bien".

"Espero que en breve podamos comenzar a producir en masa este remedio", señaló el presidente ruso durante la reunión.



Al mismo tiempo, agregó que la vacunación será voluntaria, para que "lo hagan los que así lo desean".

La vacuna contra el coronavirus desarrollada por Rusia fue bautizada "Sputnik V" (V de vacuna, ndlr), en homenaje al satélite soviético, declaró el presidente del fondo soberano implicado en su creación.



"Más de 1.000 millones de dosis" fueron encargas por 20 países extranjeros, afirmó Kirill Dmitriev, precisando que la fase 3 de los ensayos comenzará el miércoles. El fondo soberano indicó que el inicio de la producción industrial está previsto para septiembre.



Putin confió en que los países extranjeros también podrán desarrollar próximamente sus vacunas contra el COVID-19.



"Espero que nuestros colegas en el extranjero también seguirán su labor y en el mercado de los fármacos y vacunas habrá más remedios que se puedan utilizar", afirmó.



Rusia en la actualidad es el cuarto país en el mundo por el número de los contagios de coronavirus con 897.599 casos confirmados, 4.945 más que ayer, según los últimos datos oficiales.

La hija de Putin se dio la vacuna

Vladimir Putin reveló que una de sus hijas participó en los ensayos clínicos de la vacuna, elaborada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

"Sé que esta vacuna se elaboró con vectores de adenovirus humano (...) y actúa con más precisión, genera un anticuerpo estable e inmunidad celular. Lo sé muy bien, porque una de mis hijas se inoculó la vacuna", precisó.



El mandatario indicó que después de la primera inyección la temperatura corporal de su hijas subió hasta los 38 grados y al día siguiente disminuyó hasta 37 con alguna décimas.



"Eso fue todo. Después de la segunda inyección, la segunda vacuna, también le subió un poco la temperatura, pero luego se normalizó. Se siente bien y el nivel de anticuerpos es elevado", agregó.



Según Putin, muchas de la personas que fueron vacunadas con el preparado del Centro Gamaleya no tuvieron ningún tipo de reacción, incluido aumento de temperatura.



El director del Centro Gamaleya, Alexandr Ginzburg, declaró que no sabía que una de las hijas del presidente ruso había sido vacunada.



"Seguramente era una voluntaria. No miro las identificaciones. No conozco a todos los voluntarios. Me entero por usted", comentó el científico a la agencia Interfax.



La respuesta de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió con cautela la noticia de que Rusia ha registrado la primera vacuna del mundo contra el COVID-19, señalando que ésta, como el resto, deberán seguir los trámites de precalificación y revisión que marca el organismo.



"Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad", señaló en rueda de prensa el portavoz de la OMS Tarik Jasarevic, quien añadió que la organización está en contacto con las autoridades rusas y de otros países para analizar los progresos de las distintas investigaciones de vacunas.



El portavoz subrayó que la organización se siente animada "por la rapidez en que se están desarrollando las vacunas" y espera que algunas de ellas "se muestren seguras y eficientes".



La vacuna rusa, anunciada hoy por el presidente ruso Vladímir Putin en una reunión con el Gabinete de Ministros, no figuraba entre las seis que según señaló la OMS la semana pasada estaban más avanzadas.



El organismo con sede en Ginebra citó entre esas seis a tres candidatas a vacunas desarrolladas por laboratorios chinos, dos estadounidenses (de las farmacéuticas Pfizer y Moderna) y la británica desarrollada por AstraZeneca en colaboración con la Universidad de Oxford.