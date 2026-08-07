Un giro en la causa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: cae el exgobernador acusado de ocultar pruebas

La detención ayer jueves del exgobernador del estado mexicano de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, por su presunta participación en el caso Ayotzinapa coloca nuevamente en el centro de la investigación a uno de los principales actores políticos durante la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014.

Aguirre fue detenido por su presunta participación en el ocultamiento de evidencias para esclarecer el paradero de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dentro de un nuevo modelo de investigación sobre uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México.

Economista, Aguirre Rivero nació el 21 de abril de 1956 en Ometepec, Guerrero, e inició su carrera política en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Su ruptura con el PRI ocurrió en 2010, cuando no obtuvo la candidatura al gobierno estatal. Aceptó la postulación de la coalición integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia.

YURI CORTEZ

Ganó las elecciones de enero de 2011 y asumió la gobernación. Su administración quedó marcada por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

El 23 de octubre de 2014 solicitó licencia. El Congreso estatal aprobó su dimisión, y desde entonces compareció en diversas ocasiones ante autoridades federales. EFE