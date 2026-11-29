Los ucranianos recordaron a casi 4 millones de víctimas del Holodomor, una hambruna provocada y orquestada por Moscú entre 1932 y 1933, en un momento en que su industria alimentaria y otras infraestructuras críticas se enfrentan a ataques rusos diarios.

Miles de velas fueron encendidas ayer sábado en las calles y en los hogares en recuerdo de lo que Ucrania y otros 32 países consideran un genocidio perpetrado cuando formaba parte de la Unión Soviética. “Mientras mantengamos viva esta llama, el recuerdo de las víctimas inocentes no se desvanecerá”, declaró el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev.

Durante 1932 y 1933, las autoridades soviéticas enviaron grupos armados a miles de aldeas para confiscar la cosecha de grano y cualquier otro alimento que encontraran. A quienes intentaban huir se les impedía el paso, y a quienes eran sorprendidos recogiendo incluso pequeñas cantidades de grano de los campos estatales se les fusilaba.

Según los historiadores, esta política, conocida como Holodomor (”asesinato por hambre”), fue un intento deliberado de aplastar la resistencia a la colectivización soviética de la agricultura y eliminar cualquier amenaza de independencia ucraniana por parte de Moscú.

Rusia se niega a reconocer su responsabilidad por el Holodomor.

EFE