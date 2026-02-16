X, antes Twitter, sufrió su segunda caída del día: se reportan fallas a nivel global en la red social

La red social X, antes conocida como Twitter, sufrió una segunda caída durante la jornada de este lunes. Los usuarios de X habían reportado fallas en la red social desde las diez de la mañana del lunes, hora de Uruguay, que se solucionaron cerca del mediodía.

El funcionamiento de la red social de Elon Musk volvió a presentar complicaciones cerca de las 15:00 de este lunes, según señala el sitio especializado DownDetector. Al igual que la vez anterior, los problemas de visualización afectan tanto la aplicación de celular como el sitio web de la red social.

Más temprano algunos usuarios habían detallado que tampoco funcionaba Grok, el asistente de Inteligencia Artificial desarrollado por xAI.

La red social de Musk ya había sufrido otra caída el 13 de enero, en la que se pudieron ver fallas similares al utilizar la aplicación.

Fallas registradas en Twitter. Foto: DownDetector.

Fallas en la red social X, antes Twitter. Foto: DownDetector.

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