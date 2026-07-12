Transición política en Colombia levanta inquietudes ante dudas sobre los resultados electorales por parte de la izquierda

EE.UU. y doce países de la alianza Escudo de las Américas pidieron a “todas las autoridades colombianas” garantizar una transición pacífica del poder, según un comunicado .

El derechista y afín a Donald Trump, Abelardo De la Espriella, fue elegido presidente de Colombia en un balotaje el 31 de mayo, pero el mandatario saliente, Gustavo Petro, asegura que tiene pruebas de fraude. “Hacemos un firme llamado a todas las autoridades colombianas a garantizar una transición pacífica, ordenada y transparente”, reza el texto.

Los países firmantes suscribieron en marzo pasado, a invitación de Trump, una Alianza para luchar contra el crimen organizado, la inmigración ilegal y fortalecer la seguridad regional. Esa agenda coincide con el programa de De la Espriella, que propone una política de mano dura con grupos criminales y disidencias guerrilleras activas en Colombia, la construcción de megacárceles y el uso de herbicidas en la lucha contra el cultivo de coca. De la Espriella no oculta su deseo de incorporar a Colombia al Escudo de las Américas, conformado entre otros por Argentina, Chile, Panamá y Costa Rica.

Petro ha pedido a sus seguidores que salgan a manifestarse el 20 de julio, antes del traspaso de poderes del 7 de agosto. De la Espriella dice que Petro busca dar un golpe de Estado.

AFP