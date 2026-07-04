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El País Mundo

Tragedia en Paraguay: al menos cinco muertos por la explosión de una barcaza en un río

Autoridades navales investigan las causas del letal accidente ocurrido durante trabajos de refacción de la nave administrada por una firma de transporte de combustibles y gases.

04/07/2026, 15:30
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Al menos 5 muertos por la explosión de una barcaza cisterna en Paraguay
Al menos 5 muertos por la explosión de una barcaza cisterna en Paraguay.
Ministerio de Defensa de Paraguay/EFE

Al menos cinco personas murieron y otra resultó herida este sábado por la explosión de una barcaza que recibía labores de mantenimiento a orillas del Río Paraguay, informó el Ministerio de Defensa del país.

Sobre la nave, que no tenía carga, trabajaban seis personas en el momento de la explosión, confirmó la misma fuente.

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En un comunicado, la Prefectura General Naval de Paraguay apuntó que la embarcación se ubicaba frente a la Costanera Sur, un corredor vial y peatonal de poco más de ocho kilómetros que conecta el microcentro de Asunción, la capital de Paraguay, con la ciudad vecina de Lambaré.

En el mismo comunicado, el ente especifica que la barcaza era administrada por la empresa privada Líneas Panchita, que se especializa en el transporte de diversas mercaderías, entre ellas combustibles y gases.

Al menos 5 muertos por la explosión de una barcaza cisterna en Paraguay
Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa de Paraguay que muestra una barcaza cisterna en la que ocurrió una explosión este sábado, en Asunción (Paraguay).
Foto: Ministerio de Defensa de Paraguay/EFE

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, Marco Almada, dijo a EFE que el incendio ya está controlado y que la nave estaba cerca de una isla en el río. Además, indicó que tres unidades están en la zona para atender la situación.

Una barcaza de tipo tanquera, como la que protagonizó este incidente, es una nave ideada para el transporte de líquidos o gases por vías fluviales. Estas embarcaciones carecen de propulsión, por lo que son empujadas por remolcadores.

EFE

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