Tragedia en Paraguay: al menos cinco muertos por la explosión de una barcaza en un río

Al menos cinco personas murieron y otra resultó herida este sábado por la explosión de una barcaza que recibía labores de mantenimiento a orillas del Río Paraguay, informó el Ministerio de Defensa del país.

Sobre la nave, que no tenía carga, trabajaban seis personas en el momento de la explosión, confirmó la misma fuente.

🚨 TRAGEDIA FRENTE A LA COSTANERA SUR: Explosión en una barcaza deja cuatro fallecidos



La Prefectura General Naval confirmó la muerte de cuatro personas tras la explosión de una barcaza tipo tanquera, que se encontraba vacía y amarrada sobre la margen derecha del río Paraguay,… pic.twitter.com/Rv7nEtuZqd — Agenda Paraguay (@agparaguay) July 4, 2026

En un comunicado, la Prefectura General Naval de Paraguay apuntó que la embarcación se ubicaba frente a la Costanera Sur, un corredor vial y peatonal de poco más de ocho kilómetros que conecta el microcentro de Asunción, la capital de Paraguay, con la ciudad vecina de Lambaré.

En el mismo comunicado, el ente especifica que la barcaza era administrada por la empresa privada Líneas Panchita, que se especializa en el transporte de diversas mercaderías, entre ellas combustibles y gases.

Fotografía cedida por el Ministerio de Defensa de Paraguay que muestra una barcaza cisterna en la que ocurrió una explosión este sábado, en Asunción (Paraguay). Foto: Ministerio de Defensa de Paraguay/EFE

El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, Marco Almada, dijo a EFE que el incendio ya está controlado y que la nave estaba cerca de una isla en el río. Además, indicó que tres unidades están en la zona para atender la situación.

Una barcaza de tipo tanquera, como la que protagonizó este incidente, es una nave ideada para el transporte de líquidos o gases por vías fluviales. Estas embarcaciones carecen de propulsión, por lo que son empujadas por remolcadores.

EFE