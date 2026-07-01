Thylane Blondeau, "la niña más linda del mundo", se casó en Francia: así luce hoy la modelo de 25 años

La modelo francesa Thylane Blondeau, recordada a nivel internacional como "la niña más linda del mundo", se casó con el empresario Benjamin Attal en una ceremonia íntima en París.

En las imágenes que Blondeau compartió en sus redes sociales, aparece durante los preparativos, con un vestido blanco de Eva Bouskila, el pelo recogido y un ramo de flores blancas. También mostró la firma del registro, la salida junto a su marido y una postal final a bordo de un Porsche 356 Speedster, con la ciudad como escenario.

Attal, de 25 años, es dueño de una marca a la que llamó Drunk Boyz Corporation. En su cuenta de Instagram, donde tiene 9000 seguidores, comparte sus looks. Está de novio con Blondeau desde hace cinco años.

La modelo francesa Thylane Blondeau se casó con el empresario Benjamin Attal Foto: Instagram/Thylane Blondeau



Thylane Blondeau se casó en París Foto: Instagram/Thylane Blondeau

¿Quién es "la niña más linda del mundo"?

Thylane Blondeau era pequeña cuando su fotografía recorrió el globo y marcó la memoria de millones de personas. La joven francesa fue elegida en 2007 como “la niña más linda del mundo” por la revista TC Clander y aún hoy sigue impactando con su belleza.

La foto en cuestión fue tomada cuando tenía solo seis años. En esta, se puede ver a la protagonista muy casual, con remera manga corta gris, sentada en el suelo y de perfil. Sus ojos celestes y su cabellera rubia despeinada fueron lo que más sorprendió al público.

Años más tarde, Thylane representó la misma fotografía y volvió a tener el mismo éxito que en aquel entonces. Sin embargo, la joven, hija de Patrick Blondeau, exjugador de fútbol, y de Veronika Loubry, una diseñadora de modas, siempre supo que quería pertenecer al mundo de la moda.

Considerada en 2007 la niña más bella del mundo, así luce en 2024 Thylane Blondeau Foto: Instagram/Thylane Blondeau

A los 17 años, fue nombrada embajadora de la marca L’Oréal París, junto a las reconocidas modelos Karlie Kloss, Irina Shayk y la actriz Blake Lively. Ese mismo año, la rubia abrió su propio local de ropa, Heaven May. Además de ser una exitosa empresaria de la indumentaria, trabaja como modelo y forma parte de la agencia IMG/WME.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, Blondeau comparte todo tipo de contenido, desde sus tapas de revista y acciones junto a marcas de lujo como Miu Miu, Rabanne y Nina Ricci, hasta momentos especiales con su familia, amigos y parte de los destinos que elige para emprender sus viajes.

Pero su amor por las pasarelas comenzó mucho tiempo antes de la imagen que la catapultó a la fama. Dos años atrás, en 2005, cuando tenía tan solo 4 años, había desfilado para el reconocido diseñador francés Jean Paul Gaultier.

Por otra parte, a los 10 se convirtió en la modelo más joven de la historia en Vogue París, pero esto generó controversia sobre el trabajo que ejercía a tan temprana edad, por el que recibió innumerables críticas debido a que “cumplía un rol adulto”. Debido a esto, su madre decidió cerrar las cuentas de Facebook de su hija y, desde entonces, Thylane siguió su contrato con la empresa Lacoste.

Thylane Blondeau



Foto: Instagram/Thylane Blondeau



Con los años, Thylane buscó dejar atrás esa etiqueta inicial y sostener una carrera propia. Siguió vinculada al mundo de la moda, se convirtió en modelo profesional, trabajó con firmas internacionales y fue representada por agencias como IMG Models. También colaboró con marcas como Dolce & Gabbana y L’Oréal, y construyó una fuerte presencia en redes.

Se convirtió también en empresaria y creó su propia línea de productos capilares, Enalyth. Ella misma protagoniza cada campaña.

Con información de La Nación/GDA