Temporal en noreste de Brasil deja ocho muertos y casi 11.000 desplazados: autoridades mantienen vigilancia activa

El número de víctimas por los temporales en noreste de Brasil ascendió este domingo a ocho fallecidos, mientras cerca de 11.000 personas debieron abandonar sus hogares a raíz de inundaciones y deslizamientos. La situación afecta principalmente al estado de Pernambuco, donde 27 municipios permanecen en emergencia, y a Paraíba, en medio de lluvias intensas que comenzaron el viernes y mantienen en alerta a las autoridades.

En la región metropolitana de Recife, capital de Pernambuco, se registraron seis de las muertes confirmadas. Entre las víctimas hay un bebé de seis meses y dos niños de uno y siete años, tras varios deslizamientos de tierra causados por la saturación del suelo.

Las cifras oficiales indican que al menos 9.400 personas fueron desplazadas en Pernambuco, de las cuales unas 1.600 perdieron completamente sus viviendas, lo que agrava la crisis humanitaria en las zonas más afectadas.

La Defensa Civil regional informó que al menos 27 municipios continúan en situación de emergencia, con equipos desplegados para tareas de rescate, asistencia y monitoreo de áreas de riesgo.

Las lluvias persistentes han generado inundaciones repentinas y nuevos focos de inestabilidad en varias localidades, lo que incrementa el riesgo de más deslizamientos de tierra en Recife y alrededores.

En el vecino estado de Paraíba, el impacto también es significativo. Allí se confirmaron dos muertes por descargas eléctricas y unas 1.500 familias debieron ser evacuadas de sus hogares, según datos preliminares de autoridades locales.

Las autoridades mantienen la vigilancia activa ante posibles crecidas súbitas de ríos y nuevos eventos extremos, en un escenario que sigue evolucionando con rapidez.

Lluvias en Brasil: antecedentes recientes y riesgo creciente

Los actuales temporales en noreste de Brasil se suman a una serie de eventos climáticos extremos que han afectado al país en los últimos años, con consecuencias cada vez más severas.

En febrero pasado, fuertes precipitaciones en el estado de Minas Gerais dejaron al menos 66 muertos y tres personas desaparecidas, evidenciando la vulnerabilidad de distintas regiones frente a lluvias intensas.

El antecedente más grave reciente ocurrió en mayo de 2024 en Río Grande do Sul, donde las inundaciones provocaron 183 muertes y cerca de 700.000 desplazados, en lo que fue considerado el peor desastre natural en la historia de esa región.

Las autoridades brasileñas continúan con operativos de asistencia y recomiendan a la población mantenerse informada y evitar zonas de riesgo mientras persisten las condiciones climáticas adversas.

Con información de EFE.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.