Aumenta el número de muertos por lluvias e inundaciones en el estado de Minas Gerais de Brasil

El número de muertos por las lluvias en el sureste de Brasil subió a 66 ayer sábado, mientras tres personas continúan desaparecidas en las ciudades de Juiz de Fora y Ubá, en el estado de Minas Gerais, informaron fuentes oficiales.

Los equipos de rescate intensificaron las operaciones en el quinto día de búsquedas, gracias a la mejora de las condiciones climáticas, aunque persiste el riesgo de deslizamientos debido a la humedad del terreno.

Según el Cuerpo de Bomberos regional, ayer sábado localizaron a otra de las personas desaparecidas en Juiz de Fora, municipio de cerca de medio millón de habitantes que concentra el mayor número de víctimas.

En esa ciudad aún falta encontrar el cuerpo de un menor, que se suma a dos personas desaparecidas en Ubá, donde la catástrofe ya dejó seis víctimas fatales.

Ambas localidades, situadas en una región serrana del sur de Minas Gerais propensa a intensas lluvias durante el verano austral, sufrieron graves daños en infraestructuras y unas 4.700 de personas, que tuvieron que abandonar su hogar o perdieron por completo sus viviendas, están ubicadas en refugios temporales.

Los aguaceros que comenzaron el pasado lunes también han afectado a otros municipios de la región, como Cataguases.

El río Pomba se desbordó entre jueves y viernes, causando inundaciones en varios barrios y ampliando el alcance de la emergencia en la zona.

Esta tragedia en el sureste del país se suma a otros grandes desastres por inclemencias climáticas sufridos en Brasil en los últimos años, que científicos asocian en varios casos a los efectos del calentamiento global.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó el martes el estado de calamidad en la región y puso en “alerta máxima” a la defensa civil nacional.

Brasil ha sufrido tragedias en los últimos años vinculadas a eventos climáticos extremos, desde inundaciones hasta sequías e intensas olas de calor. En 2024, unas inundaciones inéditas golpearon el sur del país y dejaron más de 200 muertos y dos millones de habitantes afectados, en una de sus peores catástrofes naturales.

Con información de EFE y AFP