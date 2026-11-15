SpaceX logró la primera recuperación histórica de su nave Starship con brazos mecánicos en Texas

La empresa SpaceX de Elon Musk logró ayer sábado realizar la primera recuperación de una nave espacial de la historia, con el seguro regreso de su vehículo Starship a su plataforma de lanzamiento luego de pasar un día en órbita.

La nave espacial emergió de un cielo nublado tras un descenso a través del continente y, después de una caída controlada, se deslizó suavemente entre los “brazos mecánicos de palillos” sobre la Plataforma de Lanzamiento 2.

La recuperación de Starship marca un hito en la búsqueda de décadas de la industria espacial de sistemas de cohetes completamente reutilizables. Se trata de una meta que puede reducir drásticamente los costos de las misiones y hacer posibles lanzamientos más frecuentes.

“Este era el Santo Grial de los vuelos espaciales: precipitarse a través del fuego para ser atrapado en el aire por el acero. Hemos capturado una Starship y ahora todo cambia”, dijo Dan Huot, portavoz de SpaceX.

El cohete de 124 metros de altura, el más grande y potente del mundo, despegó el viernes desde su plataforma en Starbase, Texas, para su decimoquinto vuelo de prueba.

La nave Starship, que da nombre al cohete y constituye su segunda etapa, alcanzó la órbita terrestre, donde desplegó con éxito 26 satélites destinados a ampliar la constelación de internet satelital Starlink, también propiedad de Musk.

Hasta ahora, SpaceX había capturado cohetes propulsores de regreso en tres ocasiones. Pero la “captura” de Starship fue extraordinariamente compleja porque la nave caía mucho más rápido y de una altitud significativamente mayor que la de los propulsores.

Su camino de regreso fue meticulosamente organizado por los ingenieros. “Si quieres regresar a la costa este de Texas, tienes que volar sobre todo el continente. Así que, inevitablemente, estás volando sobre tierra y dedicamos mucho tiempo a determinar la manera más segura de hacerlo”, dijo el ingeniero sénior de SpaceX Lars Blackmore.

Starship sobrevoló zonas desérticas escasamente pobladas, serpenteó sobre pueblos y luego llevó a cabo una “gigantesca maniobra de barrido” en su aproximación final, rodeando las ciudades del Valle del Río Grande en Texas. Se aproximó a su zona de aterrizaje desde el este.

AFP