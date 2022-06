Rodolfo Hernández: “El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos”, dijo este martes en una entrevista de radio Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia.

Hernández, de 77 años, buscaba enmendar lo que, según él, las redes habían sacado de contexto. Hace una semana, también en una emisora radial, había dicho que no –con un no rotundo respondió– le parecía buena idea que las mujeres tuvieran un papel en la política o en algún cargo de dirección. “Es bueno que hagan comentarios y que apoyen desde la casa. La mujer metida en el Gobierno, a la gente no le gusta”, dijo.



Y siguió: “Porque ven que es invasiva, que ella no fue a la que eligieron, al que eligieron fue al marido. Entonces, si hay algo que me tenga que decir, Socorro, mi esposa, ella me lo va a decir en la casa”, aseguró.



Sobre la figura de primera dama y el lugar que suele ocupar en la Casa de Nariño continuó: “No debe estar allá metida con carro, con chofer, asesores, gastándole plata a la ciudadanía. No estamos pa’ eso”.

Este martes, Hernández, que desde el domingo es el protagonista de la campaña electoral, por lo sorpresivo de su pase a la segunda vuelta, habló en Caracol Radio sobre lo que –dice– fue una tergiversación, pero le bastó abrir la boca para volver a caer en el mismo discurso. Rodolfo Hernández representa a la Colombia machista, que solo puede ver a la mujer como un ama de casa y no concibe la idea de que además pueda tener un cargo o un trabajo fuera del hogar.



“El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos”, dijo y volvió a lo mismo de hace una semana: “En la presidencia hay una oficina que le ponen primera dama, le ponen como 20 carros, guardaespaldas, choferes, tamales, arepas de huevo, a llevar a las amigas allá a joder, a perturbar, eso para qué. Ella me puede ayudar desde aquí [desde la casa]”.

Según el candidato, que logró el 28% de los votos en los comicios del domingo, a las mujeres “les tocó” trabajar porque la sociedad está arruinada. “A la mujer le tocó ponerse a trabajar para aportar y complementar los gastos de la casa”. Hernández destaca que en su Gabinete de la alcaldía de Bucaramanga, las mujeres ocupaban casi el 70% de los cargos. “Eran excelentes trabajadores”, comentó, cuando ya todo estaba dicho.



La fórmula vicepresidencial del exalcalde de Bucaramanga es una mujer, Marelen Castillo, de 53 años. La apuesta con su elección ha sido demostrar que no es tan machista como parece. Castillo lo ha defendido tras las últimas apariciones públicas y ha dicho que es un hombre “respetuoso”. Pero las declaraciones machistas de Hernández no son nuevas. Esta semana se conoció un video en el que habla de la ley del feminicidio, que en Colombia existe desde hace seis años, tras el brutal asesinato de Rosa Elvira Cely en 2012 en el Parque Nacional de Bogotá.



“El Gobierno para solucionar los problemas se inventa delitos. Por ejemplo, una política resolvió hacer una bandera del feminicidio, que es un homicidio en una mujer, y metió una ley, y creo que la ley pasó, pero tengo entendido que la Corte la tumbó, y ella salió senadora con ese cuento. Lo que hizo la senadora esa, que salió con el cuento del homicidio, que lo volvió al feminicidio, ¿se acabó el ataque violento que lleva a la muerte a una mujer? No se acabó, eso sigue igual o peor”, se le escucha decir a Hernández en un video sin fechar.



Rodolfo Hernández no sabe que el delito de feminicidio existe, que la Corte no lo tumbó, pero este martes en Twitter se ha creado una tendencia bajo la etiqueta #ElFeminicidioSiExiste para recordárselo.