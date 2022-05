Funcionarios de Embajada de Colombia responden tras acusación de "vagabundería"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rodolfo Hernández, uno de los candidatos que competirá en balotaje por la presidencia de Colombia tiene entre sus propuestas de campaña la eliminación de varias embajadas de su país en el exterior, entre las que está la de Uruguay. "Es que no trabajan, abren a las 10 y cierran a la una, es una vagabundería", dijo para explicar la medida que tomará si llega al sillón presidencial.

Ante esto, los funcionarios de la Embajada de Colombia en Uruguay emitieron un comunicado, al que accedió El País, y le responden a Hernández. Afirman que los tomó por sorpresa lo dicho por el candidato y consideran que es importante que la opinión pública sepa sobre su postura.

Ante la calificación de su trabajo como "vagabundería", los trabajadores de la representación diplomática responden que son "profesionales y trabajadores con mucho respeto hacia Colombia" y que con su labor apuntan a desarrollar "excelentes relaciones con las entidades gubernamentales, del sector privado, de organismos internacionales, diplomáticos, connacionales y público en general".



Esto, afirman, lo hacen "con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos de la política exterior, que llevan tantos beneficios a toda la población colombiana".

También responden a la afirmación de que “no trabajan”. "Cabe resaltar que no solo cumplimos cabalmente con las diversas tareas asignadas si no que aportamos con iniciativas que promuevan un trabajo más eficaz y eficiente", dicen en su comunicado los funcionarios de la embajada.



Finalmente, en respuesta a lo dicho por Hernández respecto a que “abren a las 10 y cierran a la 1”, indicaron que de acuerdo al reglamento impartido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, tienen "la obligación de trabajar 8 horas al día".

"No obstante, esta misión es muy activa realizando charlas comerciales y de turismo, actividades culturales, encuentros empresariales, talleres con connacionales, entre otras muchas actividades, que incluso en muchas ocasiones, no solo cumplimos nuestro horario laboral, si no que estamos a la orden para apoyar si a si se requiere con horas adicionales, o los fines de semana, sin exigir una remuneración a cambio, pues nuestra mayor intención es que nuestro trabajo aporte a fortalecer los lazos de amistad entre Uruguay y Colombia", finaliza el texto.