Quién es Rodolfo Hernández, el polémico candidato colombiano, millonario y tiktoker

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Exalcalde de Bucaramanga (al norte de Colombia), ingeniero civil, tiktoker y empresario son las ocupaciones que llenan la hoja de vida de Rodolfo Hernández, el candidato a la Presidencia de Colombia que pasó este domingo a la segunda vuelta y prometió eliminar varias embajadas de su país —entre ellas la que está en Uruguay— si gana las elecciones.

Sin participar en ninguna consulta interpartidista y presentándose como candidato independiente avalado por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción, Hernández obtuvo 5.952.968 votos este domingo en primera vuelta, y disputará en balotaje contra Gustavo Petro, quien obtuvo 8.526.787 sufragios.



De llegar a la Presidencia a sus 77 años, se convertiría en el presidente de más edad después de Manuel Antonio Sanclemente (85 años). Hasta hace unos meses, Hernández era un personaje desconocido para el país, excepto en Santander, donde creció su empresa, y especialmente en Bucaramanga, donde fue elegido alcalde en el 2015.

Sin embargo, eso no lo ha alejado de la polémica.



En octubre de 2018, Rodolfo Hernández dirigió fuertes palabras contra Fernando Martínez, un veedor que estaba denunciando la tala de un árbol. En medio del conflicto, Hernández dijo: “Yo soy la autoridad ambiental. Yo sé que usted es un lavaculos de la politiquería. Es un lavaperros de la politiquería y de los ladrones que robaron a Bucaramanga”.



Hernández también realizó polémicas declaraciones sobre las mujeres venezolanas en 2019: “Ellas no costean nada, todo lo cubrimos nosotros, y los partos que han tenido son como 400 al año, son una fábrica para hacer chinitos pobres”. Además, dijo que admiraba a Adolfo Hitler. “Yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler”, dijo en 2016.



Luego se retractó de su afirmación y explicó: “Yo no tengo sino contra el pueblo judío, contra la gente, contra Einstein, quienes le han aportado a la ciencia, la tecnología, el trabajo, el conocimiento. Tuve profesores judíos y un lapsus lo puede tener cualquiera. Pido mil excusas al pueblo judío, a las personas que pude lastimar con eso, una comparación totalmente estúpida. No debió pasar, pero soy humano, tengo derecho a equivocarme como cualquier persona", dijo.



Rodolfo Hernández, candidato a la Presidencia de Colombia. Foto: AFP

Proceso por corrupción

Hernández está en un proceso judicial por presunta responsabilidad en el delito de interés indebido en la celebración de contratos en lo que se conoce como el caso Vitalogic.



Es investigado por presuntas irregularidades en un contrato de consultoría que determinaría el encargado de la tecnificación de basuras de Bucaramanga. Según la investigación de la Fiscalía, Hernández habría intervenido para que el contrato de consultoría que determinaría la tecnificación de las basuras le fuera adjudicado al contratista Jorge Hernán Alarcón, quien efectivamente fue el encargado de esto. Por este hecho la Fiscalía le imputó celebración indebida de contratos.



En declaraciones recientes el candidato señaló: "Yo no he robado un peso, tengo el alma limpia" y atribuyó los hechos a persecución política por su lucha contra la corrupción. Indicó que lo que hizo fue tomar decisiones para enfrentar una emergencia ambiental en la capital de Santander y mediante una convocatoria internacional se buscó a un contratista mediante licitación.



Igualmente indicó que es "víctima de politiqueros" que lo quieren perjudicar. Y añadió que pusieron en su contra varias denuncias y ya le han cerrado 162 al no encontrar irregularidades.



Campaña en TikTok

Una forma en la que conecta con sus votantes fue a través de la plataforma de videos cortos TikTok. Allí, el ingeniero Hernández publica diversos videos con chistes y alusiones a la política. En una de sus publicaciones sale él hablando con música animada de fondo, en la que enfatiza “Fuck fracking”.



"Gracias a los rodolfistas que hicieron este disco, ¡quedó buenísimo!", manifestó en otra publicación. "Ya tenemos canción para celebrar", señaló, junto a un video de una foto de su cara moviéndose adelante y atrás con lentes rosados y un fondo psicodélico. De fondo, se escucha lo que él denominó "La Guaracha del Inge".

"Cuando los colombianos vieron que no fui al debate", comienza otro video que subió a la plataforma, en el que se ve un estudio con varios políticos y un atril vacío. Inmediatamente después, comienza una grabación de gente gritando "estoy aburrido" y "yo igual".

Su fortuna

En entrevista con la revista Bocas, el postulante a jefe de Estado confirmó que su fortuna es de alrededor de 100 millones de dólares, de los cuales tiene las inversiones distribuidas así: "El 70% en tierra y un 30% rotándola en la financiación de los productos que vendemos".



Su empresa, llamada Constructora HG (Hernández Gómez y Compañía), fue fundada en 1972, que se enfocaba en la construcción de viviendas, con lo que se hizo millonario. Pero no todo fue fácil para Rodolfo Hernández, puesto que pasó por algunas crisis.

"Alcancé a tener 1.500 casas hechas sin vender, y pagando intereses. Ante esa situación, se me ocurrió financiar yo mismo a la gente y quitar al banco de en medio. [...] En 1994, comenzamos a vender y vendimos todo rapidísimo. A los tres años pagué las cuotas iniciales y las cuotas mensuales de las 1.500 casas, pasé toda la deuda y me quedé con las hipotecas. Ese día me volví rico", afirmó.