Análisis elecciones en Colombia: "Petro tiene aspiraciones regionales, no solo domésticas"

Tras las elecciones de este domingo en Colombia, El País entrevistó a Ronal Rodríguez, analista político, profesor de la Universidad del Rosario (Colombia) e investigador y vocero del Observatorio de Venezuela en dicha Universidad.

_ ¿Cómo se viven las elecciones en su país, que tendrán ahora balotaje?



_ Esta es una de las elecciones más complejas que ha tenido el Estado colombiano. Es la primera vez que se prevé la llegada de la izquierda en un país profundamente conservador, que históricamente ha estado más cerca de la derecha. Eso ha tensionado mucho al sistema político, hay un ambiente caldeado para un país que no tenía tradición de izquierda y que empieza a tenerla.



_ ¿Cómo se explica ese viraje?



_ Por la dinámica del conflicto armado, que ha sido muy prolongado y que en algunas zonas continúa. Eso llevó a que la izquierda estuviese asociada a la salida armada, a guerrillas, y no al espectro democrático. Pero eso ha ido cambiando. Hay ciudades como Bogotá, que ha tenido alcaldes de izquierda, como el propio Gustavo Petro, que han ido ganando otros espacios de la izquierda, poniendo a prueba el esquema político cerrado de algunos liberales y conservadores. Esto que está pasando también responde a la evolución de los partidos.

_ ¿El principal desafío del nuevo gobierno será retomar el tema de la paz?



_ Sí, será uno de los principales temas, poque, lamentablemente, el presidente Duque fue bastante hostil en la implementación de los acuerdos de paz. Ese tema también ha tensionado mucho el sistema político, porque había un avance del Estado colombiano en dirección a la construcción de paz, que quedó por el camino. También está el desafío de la recuperación económica después de la pandemia. Si bien los números son mejores que muchos países de la región, hay un malestar social muy fuerte. Por primera vez, se siente que independientemente de las cifras de recuperación que muestra el gobierno, la realidad de los colombianos es dura. Gran parte de los colombianos están haciendo solo dos comidas diarias.



_ ¿Qué está pasando con el tema migratorio en este momento? Hay indicios de que los migrantes se han sumado al conflicto armado colombiano, ¿es así?



_ Colombia tiene más de 2,3 millones de migrantes venezolanos, que han ingresado en el Registro Único de Migrantes, pero ha sido compleja la integración socio-económica. (...) Y sí, se sabe que muchos de ellos se están convirtiendo en combustible para el conflicto armado. Muchos han entrado en dinámicas de reclutamiento (de las guerrillas). Esto complejiza la dinámicas de zonas productoras de coca, y la frontera entre Colombia y Venezuela, que ya es compleja de por sí.



_ ¿Qué respaldo tendrá el nuevo presidente en el Congreso?



_ El gobierno tendrá poca capacidad en el Congreso, porque el Congreso está fracturado. Además, tendrá un problema de legitimidad inicial por la falta de confianza del Registrador y la Registraduría en estas elecciones.

_ ¿Qué impacto piensa que tendrán los resultados de estas elecciones de Colombia en América Latina?



_ Si gana Petro, no se quedará en el plano doméstico, tiene aspiraciones regionales. Es más, una de las características de la izquierda en la región, es que carece de liderazgo regional; cada uno de los presidentes de izquierda parece ir por su cuenta. AMLO trató de asumir un liderazgo en el marco de la Cumbre de Las Américas ante la no invitación de Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero no logra convocar, su discurso no atrae a la izquierda del sur del continente. Ahí se abre un espacio de oportunidad para Petro, aunque no le será fácil porque hay distintas izquierdas, con distinlecturas, incluso de lo que significa la izquierda. Después de Hugo Chávez y de Lula, no ha habido una dinámica de liderazgo regional.



_ ¿Piensa que las izquierdas de la región están buscando una voz común?



_ Sí, hay temas que demandan liderazgo regional, por ejemplo Estados Unidos está presionando con el tema migratorio, y las caravanas de migrantes ya no arrancan de Centroamérica, sino que muchas empiezan en Sudamérica. Seguramente, ese tema requerirá una lectura desde el sur del continente.



_ ¿Qué nos puede decir del “outsider” Rodolfo Hernández?



_ Ha ido creciendo porque canaliza el malestar que genera la política colombiana. Sus votantes no representan una tendencia en sí, sino que se reparten entre distintas tendencias políticas. Pero es el que tiene menos experiencia y le falta un equipo de gobierno.