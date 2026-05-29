Rescatan a uno de los mineros atrapados en cueva inundada de Laos: está en "delicado estado de salud"

Los equipos de salvamento confirmaron este viernes el rescate de uno de los cinco mineros localizados tras quedarse atrapados hace nueve días en una cueva de Laos, mientras siguen con la búsqueda de otros dos mineros desaparecidos.

"La primera persona ha sido rescatada y está saliendo de la cueva", afirmó en un mensaje de Facebook el rescatista tailandés Kengkard Bongkawong, sin dar más detalles del operativo. Las personas atrapadas, según señaló, están en un "delicado estado de salud" y la misión es "extremadamente difícil".

"Para garantizar la máxima seguridad, debemos tener cautela y planificar meticulosamente hasta que (los mineros) estén a salvo fuera de la cueva", remarcó el buzo.

El 20 de mayo un grupo de siete mineros, originarios de la provincia central laosiana de Xaisomboun, entraron a una cueva cerca de la ciudad de Long Chaeng en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país, pero quedaron atrapados cuando la cavidad se inundó y deslizamientos de tierra bloquearon la salida.

Este miércoles, cuando cumplían una semana desaparecidos, los rescatistas localizaron a cinco de los siete mineros en una cámara en el interior de la cueva, mientras el paradero de las otras dos personas se desconoce todavía.

El operativo, al que hoy se unieron espeleólogos de Francia, Australia, Japón e Indonesia, ultimó este viernes los preparativos para tratar de evacuar a los cinco mineros del interior de la cueva tras drenar con bombas y mangueras gran parte del agua acumulada.

Buzos que buscaban oro hallaron con vida a cinco de siete personas atrapadas en una cueva en Laos. Foto: AFP.

"Es muy poco realista esperar a que aprendan a bucear en tan poco tiempo (...) el método más rápido y seguro es minimizar el caudal", aseguró el buzo tailandés, quien dijo que siguen explorando otras partes de la cueva para tratar de encontrar a los otros dos mineros.

La misión de rescate en Laos recuerda a la mediática operación que salvó a los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol "Jabalíes Salvajes" en la cueva tailandesa de Tham Luang en 2018, una misión que atrajo atención internacional y fue retratado en películas, documentales y libros, y en la que participaron dos de los rescatistas que colaboran en la misión actual.

Agencia EFE