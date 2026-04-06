Reportaron tiroteo cerca de la Casa Blanca en Washington D.C. y el Servicio Secreto investiga

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que investiga un posible tiroteo ocurrido la madrugada de ayer domingo cerca de la Casa Blanca, donde el presidente, Donald Trump, se encontraba para celebrar la Pascua.

Los agentes federales respondieron a un reporte de disparos a primera hora de ayer en las inmediaciones del Parque Lafayette, según detalló la agencia en un comunicado.

El parque Lafayette se encuentra justo al norte de la Casa Blanca y hace parte del Parque del Presidente.

En la nota de prensa, el Servicio Secreto detalló que se registró detenidamente el parque y la zona circundante, pero no se encontraron personas relacionadas con el incidente reportado.

La Policía de Parques de los Estados Unidos y el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C. se unieron a la agencia federal en la investigación, según se informó.

Las autoridades buscan a una persona de interés y un vehículo relacionados con el incidente.

El presidente Trump se encuentra en Washington para celebrar la Pascua y desde allí también sigue la evolución del conflicto armado con Irán.

Las operaciones de la Casa Blanca se mantienen con normalidad, aunque se ha implementado un dispositivo de seguridad reforzado, señaló el Servicio Secreto a cargo de la situación.

EFE