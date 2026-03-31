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El País Mundo

Red social X, antes Twitter, estuvo caída durante casi media hora: usuarios reportaron fallas

La aplicación de Elon Musk comenzó a fallar cerca de las 18:00 horas de este martes. Ya había sufrido una caída similar el 16 de febrero, que duró unas horas.

El País
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31/03/2026, 18:27
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Red social X escenario de la polémica.

La red social X, antes conocida como Twitter, sufrió una caída durante la tarde de este martes. De acuerdo al sitio especializado DownDetector, los usuarios reportaron problemas tanto para acceder a la aplicación desde el celular como para entrar al sitio web de la red social.

Las fallas comenzaron a registrarse cerca de las 18:00, hora de Uruguay. El sitio del magnate Elon Musk había sufrido otra caída a nivel mundial el 16 de febrero de 2026, y, al igual que en esta ocasión, se había visto afectada la visualización tanto de la aplicación como del sitio web.

El sitio especializado DownDetector muestra fallas en la red social X.
El sitio especializado DownDetector muestra fallas en la red social X.
Foto: captura de pantalla.

Cerca de las 18:30, la aplicación X ya comenzó a funcionar de manera normal tanto en su versión para teléfonos celulares como desde el sitio web.

X, antes Twitter, sufrió su segunda caída del día: se reportan fallas a nivel global en la red social

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