Petróleo y gas con fuerte alza; las bolsas a la baja

Por la guerra en Medio Oriente, los precios del petróleo y del gas se dispararon, el dólar se fortaleció y las bolsas cayeron ayer lunes.

“Los inversores corren hacia refugios seguros para buscar protección ante la escalada del conflicto en Oriente Medio”, explicó Susannah Streeter, jefa de estrategia de inversiones de Wealth Club.

Los mercados más perjudicados fueron las bolsas de Asia y las plazas europeas. El dólar escaló 1% frente a otras monedas y el oro ganó 1% y cotizaba a 5.298,90 dólares la onza.

El conflicto en Medio Oriente compromete el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial.

El petróleo Texas (WTI) se disparó ayer lunes un 6,28 %, hasta 71,23 dólares el barril, en la primera sesión tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el sábado, que amenaza el suministro global de crudo.

En tanto, el petróleo Brent para entrega en mayo escaló ayer un 6,68%, hasta situarse en los 77,74 dólares por barril al cierre de la sesión del Mercado de Futuros de Londres.

El sentimiento alcista, que llegó a superar los 80 dólares horas antes, aunque algo más moderado, predominó entre los inversores ante los temores de escasez de suministro por el aumento de las tensiones en Oriente Medio y pendiente de la evolución del conflicto en el país persa, uno de los principales productores de crudo de la OPEP+ y que controla el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca de un 20 % del flujo global marítimo de petróleo.

Además del petróleo, los precios del gas también se han incrementado cerca de un 45 % en el día de hoy después de que Catar cerrase la mayor refinería de gas natural licuado del mundo, tras haber sido atacada por drones iraníes, afectando al 20 % de la producción a nivel global.

“Si continúan los precios altos del petróleo, aumenta el riesgo de una inflación general más persistente”, escribió Charu Chanana, de Saxo Markets.

Estrecho de Ormuz “Ni una gota, fuego a cualquier barco” Un general de la Guardia Revolucionaria iraní advirtió de que no dejarán pasar “ni una gota de petróleo” por el estrecho de Ormuz. “Prenderemos fuego a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz”, aseguró el general de brigada, Ebrahim Yabari, en una entrevista en la televisión estatal iraní acerca del estratégico paso por donde transita el 20 por ciento del crudo mundial. “No permitiremos que ni una sola gota de petróleo salga de la región”, continuó.

El precio del gas europeo se disparó más del 20%, pues la guerra pone en peligro las exportaciones de gas natural licuado del Golfo, en particular las cataríes. Patrick O’Hare, analista de Briefing.com apuntó que “lo ocurrido durante el fin de semana y lo que sigue ocurriendo ahora ha generado una mayor incertidumbre”.

Los grandes perjudicados fueron el sector aéreo y el turismo. Las acciones de las aerolíneas se desplomaron, ya que las compañías se vieron obligadas a cancelar vuelos y el aeropuerto de Dubái se vio afectado, aunque más tarde anunció que reanudaría los vuelos de forma limitada.

En respuesta a la guerra en Irán, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior al previsto.

El aumento de los precios de la energía, el incremento de los costes de transporte y la pérdida de ingresos para el transporte aéreo podrían tener “un efecto perjudicial sobre el crecimiento”, advirtió el economista Eric Dor, de la Escuela de Administración IESEG de París.

“Si se trata de tres días, no es grave. Pero si se prolonga durante más tiempo, tendrá un efecto recesivo adicional”, declaró a la AFP.

El analista de Rystad Jorge León apuntó en una nota que el incremento “probablemente no calmará a los mercados en el periodo inmediato”, especialmente si quedan limitados los flujos de transporte en la región.

Con información de EFE y AFP