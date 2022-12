Paso al costado de Cristina cambia el tablero electoral en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El reciente anuncio de la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, de no presentarse a las elecciones de 2023, tras su condena en un caso de corrupción, cambió el escenario electoral tanto en el oficialismo como en la oposición, según analistas políticos.

Después de que el Tribunal Oral Federal Nº 2 condenara a la vicepresidenta a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta durante sus mandatos presidenciales (2007-2015), Cristina Kirchner respondió al fallo desde su búnker en el Senado.



Tras calificar la condena como producto de una “mafia judicial paraestatal” y asegurar que no será “mascota del poder” ni permitirá que “la maltraten en período electoral”, Cristina anunció que no aspirará a cargo alguno en los comicios de 2023.



“En realidad, su postulación va a depender de lo que haga el expresidente y líder opositor, Mauricio Macri. Si él continúa en este rol de armador o conductor de la coalición Juntos por el Cambio, ella va a continuar con su rol de conductora dentro del peronismo”, explica el analista Esteban Regueira, de la consultora Clivajes.

Mauricio Macri en entrevista con El País. Foto: Leonardo Mainé

El fallo será apelado y la decisión final podría quedar en manos de la Corte Suprema, algo que podría llevar años. De manera que si la vicepresidenta se arrepiente de lo dicho el martes pasado, los dilatados tiempos judiciales la acompañarán en tanto la sentencia no quede firme.



En cualquier caso, el anuncio dejó al peronismo “recalculando” sobre cómo se configurará con vistas al 2023.



No hay mucho optimismo para el oficialismo, según el análisis de Regueira, sin importar si el mandatario, Alberto Fernández -desdibujado de este escenario-, logra mejorar la situación económica del país.



“Todo dependerá de cómo juegue Macri y de cómo se pueda reconfigurar el peronismo. Más allá de lo que ella haya dicho, está atada a lo que haga Macri”, insiste el experto.

Por su parte, el consultor político Patricio Giusto, de la consultora Diagnóstico Político, considera que a partir de ahora el peronismo ha quedado “huérfano” y atraviesa “una de sus mayores crisis”.



“El oficialismo está debilitado por un gobierno desastroso y eso está expresado en las altas imágenes negativas de los dirigentes peronistas. Se encuentran sin liderazgo y recambio claro de quién podría ser el próximo candidato a presidente”, dice Giusto.



En este sentido, el consultor teorizó que mientras Cristina Kirchner mantenga su “tropa” movilizada y unida, el kirchnerismo tendrá una base fuerte, que a pesar de ser una minoría, recaudaría al menos un 30% de los votos. Su gran objetivo sería mantener la provincia de Buenos Aires, como una suerte de último bastión peronista.

Esta decisión de Cristina de no ser candidata “abre un compás de espera de mucho debate político” en el seno de la coalición oficialista Frente de Todos, dijo por su parte el sociólogo y analista político Jorge Elbaum.



La senadora Teresa García admitió que la renuncia anunciada por su jefa política “deja un agujero enorme” en el frente que deberá “armar una ingeniería electoral para 2023”.



Cristina Kirchner “es la dirigente que tiene más adhesión en el peronismo y va a seguir siendo ‘el fiel de la balanza’ del peronismo”, consideró la legisladora a radio AM750.

Entramado opositor

A diferencia del oficialismo, la oposición no carece de candidatos presidenciales. Tiene tantos que las internas saltan a la vista y para el consultor están “contrapuestos”, “asquean” y “alejan a la ciudadanía”.



En las sombras crece la figura del economista liberal Javier Milei, una “posible amenaza” que acumuló casi dos millones de votos en las elecciones legislativas de 2021.



“La figura de Milei crece, tranquilamente puede entrar a un balotaje y el miedo de Cristina, que siempre está una jugada delante del resto, es que el kirchnerismo corra el riesgo de quedar tercero si este escenario se sigue afianzando”, asegura Giusto.

Sergio Massa. Foto: AFP.

En contraposición, Regueira ve a Milei con mayor cautela y más como un “efecto” que puede o no ser absorbido por el ala dura del macrismo. Principalmente, por una de las posibles candidaturas de la oposición, la de la exministra de Seguridad y actual presidenta del PRO -partido fundado por Macri- Patricia Bullrich.



En la vereda opuesta, pero dentro de la misma coalición, está el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, más en el centro.



“Los dos ponen en peligro un nuevo gobierno peronista, pero la estrategia no pasará por el fallo, sino por su organización interna. El camino será un ala mucho más dura como el de Bullrich o una vía dialoguista y transversal como intenta mostrar Larreta”, concluye el analista de Clivajes.



Esta tormenta política se inscribe en un escenario económico caliente, con una inflación anual estimada en 100%.



Sergio De Piero, máster en Ciencias Políticas, consideró que el oficialismo solo podrá ganar en 2023 si encarrila la economía.



“Si controla la inflación, que es el problema más grave, (el ministro de Economía) Sergio Massa, tendrá muchas posibilidades de ser presidente, si la inflación no baja ninguno va a tener chance”, afirmó.