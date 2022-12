Cristina Kirchner habló tras el fallo de vialidad y dijo que no será candidata en 2023

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, dio un mensaje este martes luego de que el Tribunal Oral Federal N° 2 la condenara a seis años de prisión y la inhabilitara de por vida a ejercer cargos públicos, por un delito de defraudación al Estado por favorecer al empresario Lázaro Báez en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

Fernández dio su mensaje desde el Senado de la Nación, y analizó el veredicto de los jueces. “Tal cual lo dijimos hace tres años, la condena estaba escrita”, comenzó.

La vicepresidenta en ejercicio cuestionó el dictamen de los jueces y se defendió alegando que ella no manejó el Presupuesto: “Como ustedes me habrán escuchado durante los alegatos, probé absolutamente, y así lo hizo también nuestra defensa, que de acuerdo a la Constitución, yo no tengo el manejo de las leyes del Presupuesto, porque lo curioso es que el delito lo cometí por la sanción de leyes”.

“Yo no legislo. No sancioné las leyes del Presupuesto, esos fueron los diputados y senadores. Tampoco el Presidente de la República”, remarcó.



La jerarca apuntó contra el sistema judicial argentino y enfatizó en que se confirma la “existencia de un sistema paraestatal” que está por “fuera de los resultados electorales”: “Esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare ni partido judicial: esto es un Estado paralelo y mafia judicial”, definió la vicepresidenta.



Ya en el final del mensaje, y luego de mostrar varios chats enviados entre los jueces, periodistas y empresarios, la vicepresidenta apuntó contra Héctor Magnetto, director del grupo Clarín, y aseguró que no será candidata “a nada” en diciembre de 2023.



“Quieren domesticar al peronismo. Por eso me condenan. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo y de reconocimiento de los derechos del pueblo. La condena no son los seis años de la cárcel, la condena real es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos, cuando todos los cargos que tuve fueron por elección popular”, dijo.



"¿Saben qué? Voy a hacer lo mismo que hice en diciembre de 2015, no voy a ser candidata. En 2023 no voy a tener fueros, van a poder dar la orden para que me metan presa”, finalizó.



La prisión de Fernández no será efectiva en lo inmediato. La vicepresidenta no irá presa y podrá seguir siendo funcionaria y candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, ya que la sentencia queda firme y tiene aplicación, cuando -según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia-, se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión. Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.



A su vez, la vicepresidenta no fue encontrada culpable por el delito de asociación ilícita, la otra figura por la que había sido acusada.

Además de Fernández fueron condenados a seis años de prisión por fraude el exministro de Planificación Federal y exdiputado Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José López; el extitular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti, y Lázaro Báez, dentro de un lote total de 13 imputados.



López ya está condenado a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, por lo que al volver a ser condenado la pena será unificada con aquella. Lo mismo sucede con Báez, que ya fue sentenciado a 12 años de cárcel, y con De Vido, ya condenado a cuatro años por la compra de trenes a España y Portugal y a cinco años y medio de cárcel por la tragedia de Once.