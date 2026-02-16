Países europeos evalúan sanciones contra Rusia ante la evidencia de que envenenó a Alexei Navalni

La ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, dijo ayer domingo que su Gobierno evalúa alguna medida, como el aumento de sanciones contra Rusia, después de que varios países aliados afirmasen que el líder opositor ruso Alexei Navalni fue envenenado con una toxina letal presente en ranas dardas de Ecuador. El Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos comunicaron el sábado, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich, la presencia de epibatidina en unas muestras tomadas del cuerpo de Navalni, fallecido en una prisión de Siberia en febrero de 2024.

“Seguimos considerando una acción coordinada, incluyendo el aumento de las sanciones contra el régimen ruso. Como saben, hemos estado trabajando en esto como parte de nuestra respuesta a la brutal invasión de Ucrania, donde también se acerca el cuarto aniversario de dicha invasión”, dijo la ministra ayer domingo a la BBC. Agregó que la mejor manera de mantener la presión sobre el régimen ruso es cuando los aliados trabajan juntos.

“Otra cosa que diría específicamente sobre Alexei Navalni es que una de sus palabras fue ‘di la verdad, divulga la verdad’, porque es el arma más peligrosa de todas”, resaltó Cooper. Agregó que esa fue la afirmación que hizo en su día Navalni acerca del régimen ruso y, si bien él ya no puede divulgar la verdad, el Reino Unido lo hace “por él y por su viuda”, Yulia Navalnaya.

Se estima que el veneno de las ranas dardo es 200 veces más potente que la morfina. Los cinco países aliados afirmaron ayer en un comunicado conjunto que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle el veneno al líder opositor ruso.

Marco Rubio

De su lado, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, declaró ayer domingo que no tenía “ninguna” razón para cuestionar la conclusión de cinco países europeos según la cual Navalni fue envenenado en su prisión rusa. “Por supuesto, no tenemos ninguna razón para cuestionarla; no la impugnamos”, dijo en una rueda de prensa conjunta con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, en Bratislava, donde realiza una visita por unas horas.

Navalni, un férreo crítico del presidente Vladimir Putin, murió en una prisión del Ártico en circunstancias misteriosas el 16 de febrero de 2024, mientras cumplía una condena de 19 años de cárcel.

Con información de EFE y AFP