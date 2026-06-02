Oso atacó a cuatro personas en zona urbana de Japón y provocó suspensión de clases: hay un herido grave

Un oso atacó este martes a cuatro personas en dos fábricas y una zona residencial de la localidad de Fukushima, en el norte de Japón. El año pasado, 13 personas murieron tras ataques de estos animales en el país asiático, cuyos avistamientos se incrementaron a medida de que salen hambrientos de la hibernación.

"Un incidente de lesiones a personas relacionado con un oso (...) ocurrió en la ciudad de Fukushima, y dejó cuatro heridos", aseguró la policía de la prefectura en un comunicado.

El animal fue visto por primera vez en una fábrica de piezas de autos, lo que provocó una llamada de emergencia en la que se explicaba que "los empleados habían sido mordidos", reportó el diario local Yomiuri Shimbun, al citar a funcionarios de la policía y del cuerpo de bomberos.

A bear injured four people after wandering into a residential area of Fukushima, Japan today.



The bear first attacked two workers at a steel plant before moving into a nearby neighbourhood and injuring two more people, including an 80 year old woman.



Schools were temporarily… — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 2, 2026

Mientras el oso continuaba su ataque, otras dos personas resultaron heridas, una en una zona residencial y la otra en las instalaciones de un fabricante de equipos electrónicos cercano, señaló el periódico.

El informe indicó que una de las personas atacadas resultó gravemente herida, mientras que el resto sufrió solo lesiones leves. Todos los lesionados fueron trasladados al hospital en estado consciente. Las autoridades sospechan que el animal siguen en la zona, por lo que se cancelaron las clases en las escuelas del barrio, donde llevan registrándose avistamientos de osos desde el lunes.

Aprueban plan quinquenal para hacer frente a los ataques de osos en Japón

A finales de marzo, las autoridades japonesas aprobaron un plan quinquenal para hacer frente a los cada vez más frecuentes ataques de osos a humanos, después de registrar un récord de 13 muertes a lo largo del ejercicio fiscal de 2025 (que finalizó en marzo de este año).

El plan contempla capturar y matar a unos 10.000 osos en total en todo Japón a lo largo del año fiscal de 2026 (que finalizará en marzo de 2027).

En 2025, las autoridades capturaron a 14.720 osos, según cifras del Ministerio de Medioambiente citadas por la prensa japonesa, de los que 14.601 fueron sacrificados.

En lo que va de año se han registrado ya tres muertes por ataques de osos en Japón, dos en la prefectura de Iwate (noreste), y una en la prefectura de Yamagata (noroeste), según datos de las autoridades.

Con información de EFE y AFP