Operación antiterrorista entre Ecuador y EE.UU.

Ecuador y Estados Unidos mantienen en reserva los detalles de operaciones conjuntas contra grupos que el Gobierno ecuatoriano califica de “terroristas”, anunciadas por el Comando Sur estadounidense y confirmadas por el Ministerio de Defensa ecuatoriano, en medio de la ofensiva del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado.

El Comando Sur indicó que “juntos” tomaron medidas decisivas para enfrentar a los “narcoterroristas”, que durante mucho tiempo “han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio” de las Américas.

Sobre el tema, la Cancillería se limitó este miércoles a repetir el mensaje de respuesta a la prensa emitido desde la noche del martes por el Ministerio de Defensa.

“Como ya conocen, Ecuador y Estados Unidos están realizando acciones conjuntas y seguirán trabajando estrechamente. Los detalles de las operaciones de ‘Ofensiva Total’ son reservados, con la finalidad de no entorpecer futuras acciones”, señalaron en el departamento de Comunicación del Ministerio.

Y recalcaron que “por temas netamente de seguridad nacional, las acciones y detalles de la operación Ofensiva Total son reservados”.

“Lo que sí les podemos adelantar es que entramos a una de las fases más decisivas y contundentes contra el crimen en nuestro país, y lo ejecutamos junto a nuestro aliado Estados Unidos”, finalizaron.

“Las operaciones son un poderoso ejemplo del compromiso de los socios de América Latina y el Pacífico para combatir el flagelo del narcoterrorismo”, afirmó por su parte el Comando Sur estadounidense en una publicación en X.

“Juntos, estamos tomando medidas decisivas para hacer frente a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de todo el hemisferio”, añadió.

El operativo del martes se produjo un día después del encuentro entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, con el objetivo de coordinar acciones para enfrentar el crimen organizado transnacional y el “narcoterrorismo”, y “reforzar la seguridad hemisférica”, según informó la Presidencia.

Anotó que en ese encuentro se destacaron iniciativas conjuntas para reforzar los controles, el intercambio de información y la coordinación operativa, tanto en aeropuertos como en terminales portuarias, a fin de identificar riesgos y prevenir actividades delictivas.

Desde inicios de 2024, el presidente Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas.

Presidentes Cumbre “Escudo de las Américas” Los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago participarán en la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado en Miami. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo. “Este fin de semana me complace anunciar que el presidente dará la bienvenida a los jefes de Estado de 12 naciones de Latinoamérica en Miami, Florida”, expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa. La portavoz señaló que el objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana, bautizada como “Escudo de las Américas”, es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”.

Violencia y drogas

Estos grupos, dedicados al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones, y a los que Noboa declaró la guerra, son responsables de la peor crisis de violencia criminal en el país, que ha llegado a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios. Alrededor del 70% de las drogas elaboradas por Colombia y Perú, el primer y segundo mayor productor de cocaína del mundo, respectivamente, se envían a través de la vecina Ecuador.

El tráfico de narcóticos ha desatado una sangrienta guerra territorial que ha convertido a uno de los países más seguros de América Latina en uno de los más mortíferos en pocos años.

Ecuador y Estados Unidos mantienen una alianza en temas de seguridad que se ha afianzado desde la llegada de Noboa al poder, en 2023.

En diciembre del año pasado, Estados Unidos envío militares el puerto ecuatoriano de Manta.

Ayer miércoles Ecuador informó que militares ecuatorianos decomisaron más de 5.000 litros de combustible en la frontera con Colombia, afectando “directamente la logística de los grupos de delincuencia organizada que operan en esta zona estratégica del país”.

El Ministerio de Defensa ecuatoriano agregó que durante una operación militar, varios individuos fueron detectados mientras manipulaban tanques que presumiblemente contenían combustible, y al notar la presencia militar, huyeron del lugar abandonando los recipientes en el agua.

La operación se ejecutó en el sector de Olmedo, municipio Eloy Alfaro, en la provincia costera de Esmeraldas.

Con información de EFE y AFP