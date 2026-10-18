“Nunca podrá haber justicia por la pérdida de un hijo”: la dura condena a los asesinos de los tres surfistas

Un tribunal de México dictó pena de 158 años y nueve meses para cada uno de los tres condenados por el homicidio de dos surfistas australianos y uno estadounidense, que causó indignación internacional. El crimen ocurrió en 2024 en Ensenada, un paraíso del surf en el Pacífico mexicano, donde se llevó a cabo el juicio.

El juez Raúl Hernández sentenció a los asesinos de los hermanos australianos Jake y Callum Robinson, de 30 y 33 años respectivamente, y su amigo estadounidense Jack Carter Rhoad, de 30. Sus cuerpos fueron hallados en un acantilado con impactos de bala en la cabeza. El juez determinó que los tres condenados Jesús Gerardo, alias “El Kekas”, Irineo Francisco y Ángel Jesús -mexicanos- actuaron con premeditación, alevosía y ventaja. La ley prohíbe divulgar sus nombres completos hasta la publicación de la sentencia.

“Nunca podrá haber justicia por la pérdida de un hijo, pero estamos agradecidos de que estos hombres no volverán a hacerle daño a nadie”, dijo la madre de Rhoad, Page.

El juez recalcó que los responsables actuaron dolosamente y de común acuerdo. Por cada homicidio, dictó sentencia de 45 años, equivalentes a 135 por las tres víctimas, más 10 años y nueve meses de prisión por robo y otros 13 por el robo de vehículo.

AFP