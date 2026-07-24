"Número 10 del norte": cómo es la sede de gobierno que el primer ministro británico instaló en Manchester

El primer ministro británico, Andy Burnham, que asumió el cargo el pasado lunes, atiende este viernes los asuntos del gobierno en Manchester, en el norte de Inglaterra, en vez de hacerlo en Londres, como parte de su objetivo para descentralizar el poder. El primer ministro, antiguo alcalde de Manchester, ha dejado claro que algunos días trabajará en esa ciudad, al igual que lo harán otros ministros y varios funcionarios británicos.

Burnham persidió hoy en Mánchester una reunión del llamado Consejo Económico Nacional, creado en 2008 para responder a los desafíos económicos del país, al que asistieron representantes de la Federación de Pequeñas Empresas, la Confederación de la Industria Británica y las Cámaras de Comercio Británicas. Esta reunión acogió también a alcaldes regionales con el fin de "situar la descentralización en el centro de la misión gubernamental de mejorar el Reino Unido", según el Ejecutivo.

"Durante 40 años, el poder y los recursos han sido absorbidos por el centro, y demasiadas comunidades se han sentido olvidadas, privadas de la atención y la inversión que merecen. Se han acabado para siempre los tiempos en que Whitehall (Londres) se resistía a la descentralización", dijo Burnham a los medios en la nueva sede.

"Mi generación, la gente que creció aquí, y esto es cierto en todo el país, para progresar en la vida tenías que irte de donde estabas porque aquí no había nada mejor (...) Las oportunidades no se han distribuido equitativamente por todo el país y no todos los lugares se han sentido parte de la historia nacional. Este gobierno se propone cambiar eso día tras día, y de eso se trata el número 10 Norte: empoderar a cada código postal para que la gente pueda cambiar las cosas por sí misma y generar cambios, tal como lo ha hecho esta gran ciudad y como lo están haciendo otras ciudades inglesas a través de la descentralización", apuntó.

Is this the best day of my life? pic.twitter.com/nkDovmY9Oh — Andy Burnham (@andyburnham) July 24, 2026

El jueves por la tarde, Burnham viajó en el Airbus A321 VIP desde Londres a Glasgow para la ceremonia de inauguración de los Juegos de la Commonwealth. Posteriormente, el viernes por la mañana viajó a Manchester en un vuelo de 38 minutos.

Cómo es el Downing Street del norte

Desde media mañana, periodistas y algunos vecinos comenzaron a congregarse frente a Heron House, un discreto edificio de oficinas construido en la década de 1980 en Albert Square, que funcionará de manera provisional como sede del número 10 de Downing Street.

A medida que transcurrían las horas, el número de asistentes fue creciendo. El movimiento en el lugar también se vio impulsado por otra actividad: el edificio alberga el registro civil de la ciudad, donde ese día se celebraron varias ceremonias matrimoniales.

Mientras Burnham atendía a los medios de comunicación y encabezaba la primera reunión del Consejo Económico Nacional, Heron House fue escenario de ocho bodas distintas.

El primer ministro británico, Andy Burnham, preside una reunión del Consejo Económico Nacional en el número 10 Norte de Heron House, en Manchester, al noroeste de Inglaterra, el 24 de julio de 2026. Foto: AFP

El acceso a la oficina de Burnham estuvo restringido a un único periodista de la Press Association, quien fue el encargado de recoger sus impresiones tras la primera jornada al frente del gobierno y compartirlas posteriormente con el resto de los medios.

Fuera de ese breve contacto con la prensa, el primer ministro optó por una presencia más visible en las redes sociales. Allí publicó distintos contenidos sobre una visita a Essex junto al ministro de Hacienda, John Healey, incluyendo comentarios distendidos sobre diferentes aperitivos habituales en los pubs británicos.

Pubs deserve our backing. I’m not sure some of @JohnHealey_MP's choices here do though...



Our 20% cut in business rates will benefit thousands of pubs, clubs and music venues across the country. pic.twitter.com/St9kNI9p0J — Andy Burnham (@andyburnham) July 24, 2026

A lo largo de la jornada también trascendió que la nueva sede gubernamental en Manchester cuenta con un guiño simbólico a Downing Street. En el interior de Heron House se instaló una réplica de la emblemática puerta negra del número 10 londinense.

La reproducción no se encuentra en el acceso principal del edificio, protegido por agentes armados y dotado de puertas giratorias, sino junto a los ascensores. Aunque no conduce a ninguna oficina en particular, fue colocada como un elemento representativo para que visitantes y autoridades puedan fotografiarse allí, al estilo de las tradicionales imágenes frente a Downing Street. Burnham no fue la excepción y posó ante ella durante su primer día.

Desde que asumió el poder, Burnham ha anunciado medidas destinadas a aliviar el coste de vida, como la supresión del IVA sobre la electricidad a partir del 1 de octubre y una reducción del 20%, a partir de abril de 2027, de las tasas comerciales para pubs, clubes sociales y locales de música en vivo.