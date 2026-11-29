El primer ministro interino de Israel, Benjamin Netanyahu, propuso ayer sábado una jefatura de gobierno rotatoria con su principal rival, Gadi Eisenkot, quien asumiría primero el cargo.

Tras las elecciones legislativas de finales de octubre, Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor, recibió el encargo de formar gobierno y prometió anunciar en los próximos días su Ejecutivo. “Mi responsabilidad como líder me obliga a dejar todo de lado (...) y aceptar que Gadi Eisenkot ejerza primero como primer ministro, mientras yo desempeñaré el cargo de primer ministro alterno al inicio del mandato”, apuntó Netanyahu en redes sociales.

La propuesta llegó un día después de que Eisenkot prometiera anunciar la formación del próximo gobierno antes de la fecha límite oficial del 6 de diciembre, sin recurrir a la opción de una prórroga de 14 días. Se espera que forme una coalición con partidos opuestos a Netanyahu, aunque su partido, el centrista Yashar, también ha mantenido negociaciones con el Likud, la formación derechista liderada por el primer ministro interino.

Sin embargo, el viernes Eisenkot acusó al Likud de ralentizar las conversaciones de coalición con el objetivo de provocar nuevas elecciones.

“El Likud (...) no ha estado dispuesto a ceder y, durante dos semanas, se ha negado a presentar una sola propuesta concreta”, señaló Eisenkot en un comunicado.

Su amplio bloque político ha enfrentado divisiones sobre si debe aliarse con los partidos ultraortodoxos, con las listas de mayoría árabe o formar un gobierno de unidad con el Likud.

Los adversarios de Netanyahu se burlaron de su propuesta de una jefatura de gobierno rotatoria.

Youssef Jabareen, líder de la Lista Conjunta, integrada mayoritariamente por árabes, escribió que “la mayoría democrática ha decidido: este gobierno ensangrentado y negligente debe irse”.

“Ha llegado el momento de cumplir la voluntad compartida de toda la población, judíos y árabes por igual, y desalojar a Netanyahu esta misma semana”, agregó el dirigente de esta formación, que previsiblemente apoyará un gobierno de Eisenkot sin incorporarse a él.

“La propuesta de Netanyahu es otra maniobra de un estafador reincidente que ha engañado a todos sus socios y ha incumplido todos los acuerdos”, escribió el exprimer ministro Yair Lapid, copresidente del partido centrista Beyachad.

Hasta ahora, el partido Yashar de Eisenkot ha alcanzado acuerdos de coalición con los Demócratas, de centroizquierda, y con el partido derechista Israel Beiteinu. Juntos suman 36 diputados, muy lejos de los 61 necesarios para obtener la mayoría en el Parlamento israelí, compuesto por 120 escaños.

El bloque de Eisenkot contra Netanyahu está dividido sobre si establecer alianzas con los partidos ultraortodoxos, con las listas de mayoría árabe o con el Likud, el partido derechista de Netanyahu, para formar un Gobierno de unidad nacional.

Por su parte, Eisenkot invitó ayer sábado a Netanyahu, a reunirse anoche para negociar la formación de un Gobierno de unidad con su partido y aseguró que está dispuesto a evaluar en las próximas 24 horas la voluntad del Likud de alcanzar un acuerdo.

“Si el Likud está realmente comprometido con una unidad auténtica, estoy dispuesto a evaluar la seriedad de sus intenciones en las próximas 24 horas”, afirmó Eisenkot en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que propuso celebrar el encuentro en un hotel de la localidad de Herzliya (centro de Israel), donde dijo encontrarse junto a su equipo negociador.

El dirigente de Yashar! aseguró que hace una semana hizo llegar a Netanyahu una propuesta detallada sobre cuestiones políticas sustanciales, a través de un canal secreto establecido a petición del primer ministro en funciones y que incluía importantes concesiones por parte de su partido. Sin embargo, afirmó que todavía no ha recibido respuesta.

Eisenkot dijo en su mensaje que lleva cerca de tres semanas intentando mantener negociaciones “genuinas, sinceras y aceleradas” con el Likud, pero que hasta ahora solo ha encontrado “negativas y evasivas”.

Asimismo, señaló que ya ha definido las principales directrices políticas del Ejecutivo que pretende formar y que tiene previsto presentar “en los próximos días”.

La invitación se produce después de que Netanyahu ofreciera a Eisenkot ocupar primero el cargo de primer ministro en un eventual Gobierno de unidad nacional, mientras que él mismo ejercería inicialmente como primer ministro alterno.

Eisenkot se comprometió el pasado viernes a formar un nuevo Gobierno en un plazo de ocho días y mantuvo abierta la posibilidad de un pacto con el Likud, aunque acusó a la formación de Benjamín Netanyahu de no haber presentado hasta entonces ninguna propuesta concreta.

Con información de EFE y AFP