Murió Nirmal Purja: el famoso alpinista falleció en una avalancha en el Broad Peak en Pakistán

El reconocido montañista Nirmal Purja murió en un accidente de avalancha en Pakistán cuando lideraba una expedición para hacer cumbre en el Broad Peak, una de las montañas más altas del mundo, informó el sábado su empresa de escalada Elite Expeditions.

"Con profunda tristeza y un inmenso dolor confirmamos que Nirmal Purja perdió trágicamente la vida tras la avalancha en el Broad Peak. También hemos recibido confirmación de que otros miembros de la expedición lamentablemente no sobrevivieron", indicó la empresa de Purja, Elite Expeditions.

Vista general del Broad Peak. Foto: Por Svy123 - Trabajo propio, CC BY 3.0, Wikipedia Commons.

La avalancha se produjo el jueves mientras los montañistas intentaban alcanzar la cima del Broad Peak (8.047 metros, 26.400 pies), cuando el equipo ascendía a una altitud de unos 6.600 metros, según las autoridades regionales.

La expedición estaba formada por 10 personas: Purja, cinco nepalíes, un pakistaní, una omaní, una estadounidense y un escalador de China.

El equipo mantuvo su último contacto el jueves por la mañana, según el comunicado oficial, y esa misma tarde comenzaron a surgir informes sobre la poderosa avalancha.

"Los datos de sus dispositivos de seguimiento indican que fueron arrastrados cientos de metros montaña abajo", declaró Naila Kiani, del Club Alpino de Pakistán, al periódico Le Monde.

El último mensaje en redes y el sueño de un nuevo récord sin oxígeno

Purja, de 43 años, había escrito esta semana en X que estaba cerca de convertirse en la primera persona en escalar dos veces las 14 "súper cumbres" sin oxígeno.

"Broad Peak, no pido nada más que un camino seguro hacia la cima y de vuelta", publicó el alpinista.

"No doy por sentada ni una sola montaña. Ni una. En el momento en que mis pies abandonan el campamento base, voy al 100%. Siempre ha sido así. Siempre será así", agregó.

THE MISSION SHIFTS. THE COMPASS HOLDS.



This was never the plan. Initially, the plan was to climb just G2. But just before setting off for Pakistan, I ran the numbers on my 8000m summits. That’s when it hit me: if I tick off Broad Peak whilst I’m here , only one remains “Cho… pic.twitter.com/rovJzFcazP — Nirmal Purja MBE (@nimsdai) July 27, 2026

Criado en un pueblo del sur de Nepal, lejos de las montañas, en el seno de una familia modesta, Nims sirvió en la Brigada de Gurkhas del ejército británico antes de unirse al Escuadrón Especial de Barcos de los Marines Reales, y ha batido múltiples récords de escalada desde que se convirtió en alpinista y guía de montaña a tiempo completo.

Alpinista nepalí-británico Nirmal Purja, alias "Nims" Foto: Instagram/Nirmal Purja

Escaló las 14 montañas "ochomiles" (cumbres de más de 8.000 metros) en seis meses y seis días entre abril y octubre de 2019, lo que entonces suponía un récord.

El Broad Peak es la duodécima montaña más alta del mundo, situada en la cordillera del Karakórum, en el norte de Pakistán. Considerada una de las ascensiones más duras y técnicas de todos los ochomiles, fue escalada por primera vez en 1957 por un equipo austríaco.

AFP