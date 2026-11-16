Murió Miguel Ángel Félix Gallardo, el histórico narco mexicano conocido como “El jefe de jefes”

El histórico narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo falleció ayer domingo a los 80 años. “El jefe de jefes” fue artífice del surgimiento de los grandes carteles en México y del homicidio de un agente de la DEA, que llevó a su condena. Expolicía, fue pieza clave además para establecer alianzas con los narcos colombianos y reorientar el negocio de la droga en México hacia la cocaína.

Su muerte fue informada por la secretaría del estado de Jalisco, donde cumplía una pena de 40 años de cárcel en Guadalajara. El viernes fue trasladado de urgencia a un hospital privado.

“Tras permanecer bajo observación con pronóstico reservado, perdió la vida este 15 de noviembre en las instalaciones médicas”, indicó la entidad. “Presentó falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso”.

La salud de Félix Gallardo se había deteriorado notablemente en los últimos años con padecimientos como hipertensión, diabetes y sordera.

En 2022, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que estaba “verdaderamente mal”. Un juez le concedió la prisión domiciliar, pero problemas técnicos para ser vigilado con un brazalete electrónico impidieron su traslado.

Félix Gallardo era oriundo del estado de Sinaloa, donde nació el 8 de enero de 1946. Su incursión en el crimen fue de la mano de su carrera en la policía estatal y en la federal. Llegó incluso a ser guardia de un gobernador de Sinaloa, lo que según especialistas le habría ayudado para contar con la complicidad y protección de importantes políticos.

Fue socio de otro veterano capo, Rafael Caro Quintero, con quien, junto a otros jefes criminales, unieron las bandas dedicadas a traficar droga a Estados Unidos y forjaron el cartel de Guadalajara.

Este cartel fue un “modelo hegemónico” y sentó “las bases de casi todas las actividades actuales de tráfico de drogas”, señala la web especializada en narcotráfico Insight Crime. Félix Gallardo “se asoció con traficantes colombianos como Pablo Escobar” y era el que controlaba el narcotráfico “en la frontera con Estados Unidos”, añade la publicación.

La banda de Guadalajara controlaba el hampa en el país por lo que Félix Gallardo fue erigido como “El jefe de jefes” o “El Padrino”.

AFP