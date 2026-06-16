Muere el “Spiderman de Yemen” al caer en un cráter volcánico de 120 metros durante una escalada extrema

Al-Qaqa Ibn Antar, conocido en redes sociales como el "Spiderman de Yemen" por sus ascensos imposibles, murió después de caer dentro del cráter volcánico de Hardah Dam, en la provincia sureña de Dhale. El accidente ocurrió el viernes y fue confirmado por la Autoridad de Defensa Civil de Yemen, según consignó CNN.

El aventurero yemení, de 30 años, había intentado trepar una de las empinadas paredes del cráter sin equipo de seguridad. Las autoridades de Yemen difundieron un breve video en el que se ve el momento de la caída. En las imágenes, se ve al hombre trepando una pared casi vertical del cráter, aferrado a la roca solo con sus manos. La superficie está cubierta con inscripciones en árabe pintadas de color blanco.

La caída se produjo dentro de un cráter de unos 120 metros de profundidad, en una zona de acceso difícil, con paredes escarpadas, terreno rocoso y altas temperaturas. Al lugar fueron enviados equipos de rescate, buzos y especialistas en operaciones acuáticas para recuperar el cuerpo.

La búsqueda duró unas cuatro horas y fue descrita por la Defensa Civil como una operación "compleja", "altamente peligrosa", y una de las misiones de rescate "más difíciles" realizadas en la zona. Los equipos debieron descender por la pared del cráter con material de escalada y luego utilizar una jaula para recuperar el cuerpo.

En las últimas horas se difundió en redes sociales el video que muestra los últimos momentos de Antar. En la filmación, se ve como el hombre pierde el agarre al borde del acantilado y cae al vacío. Advertimos por imágenes sensibles:

Tras su fallecimiento, otras personas se volcaron en redes sociales para recordar la trayectoria del aventurero yemení, que no utilizaba equipo de seguridad en sus escaladas.

¿Dónde queda Hardah Dam?

Hardah Dam, también conocido como Haradhat Damt, es uno de los paisajes naturales más particulares de Yemen. Ubicado cerca de la ciudad de Damt, en la provincia de Dhale, el cráter volcánico se convirtió en los últimos años en una atracción para visitantes y aventureros, por sus paredes rocosas casi verticales y el lago de aguas sulfurosas en su base.

Antar había ganado notoriedad en las redes sociales gracias a videos en los que aparecía realizando ascensos extremos en algunos de los terrenos más accidentados de Yemen. Sus publicaciones solían volverse virales por el nivel de riesgo de las maniobras. En una de ellas, se lo veía colgado del borde de un acantilado solo con las manos, con las piernas suspendidas sobre una pendiente pronunciada, también sin equipo de protección.

Tras su muerte, la Autoridad de Defensa Civil elogió los "esfuerzos heroicos" de los equipos de rescate que lograron recuperar el cuerpo, pero también lanzó una advertencia a quienes practican escalada y deportes de aventura. El organismo pidió respetar las medidas de seguridad y utilizar "equipos de protección adecuados" para evitar tragedias similares.

Con información de La Nación/GDA