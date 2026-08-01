Máximo tribunal de Perú anula sentencia de expresidente Humala por caso Odebrecht y da vía a su liberación

La justicia peruana anuló la condena a 15 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por lavado de activos y recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela.

“Se ha resuelto declarar la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Moisés Humala Tasso”, se lee en el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que tiene fecha del 15 de julio. El TC resolvió un hábeas corpus, un recurso que protege de una detención ilegal, que los abogados de Humala, de 64 años, habían presentado en enero.

La justicia peruana condenó a Humala en abril de 2025 a 15 años de cárcel tras hallarlo culpable de lavado de activos en una trama de aportes ilegales de Venezuela y Odebrecht, para sus campañas de 2006 y 2011, respectivamente.

Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente, indicó que ahora tramitan la libertad de Humala”. El expresidente izquierdista se encuentra preso en una cárcel especial para exgobernantes al este de Lima.

El expresidente peruano Ollanta Humala sale de la cárcel de Barbadillo en Lima.



Foto: AFP

La fiscalía acusó a Humala y su esposa Nadine Heredia de lavado de activos por supuestamente ocultar que recibieron 3 millones de dólares de Odebrecht durante la campaña de 2011 que lo llevó a la presidencia.

De acuerdo con la acusación, en la campaña de 2006 la pareja habría desviado también unos 200.000 dólares enviados por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez. AFP