Maduro moviliza tanques, misiles y 150.000 soldados en la frontera con Colombia

Venezuela movilizará a unos 150.000 efectivos durante los ejercicios militares iniciados ayer martes en la frontera con Colombia, en medio de creciente tensiones entre ambos países

Tanques, vehículos blindados cargados con misiles y decenas de soldados empezaron el despliegue en el aeropuerto de La Fría, en el estado de Táchira. Las maniobras en la frontera de 2.200 km, ordenadas por el presidente Nicolás Maduro tras denunciar un supuesto complot para impulsar un “conflicto militar”, se extenderán hasta el 28 de septiembre.



El gobierno de Colombia ha negado tener cualquier plan contra Venezuela, llamando ayer martes a la “serenidad” ante la escalada de acusaciones.



“La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) es una fuerza de paz (...) Respetamos a las fuerzas armadas de todo el mundo, pero no le tenemos miedo a nadie”, dijo a la prensa el jefe del Comando Estratégico Operacional, almirante Remigio Ceballos, en el comienzo de los ejercicios en la pista del aeropuerto.



“Tenemos unidades blindadas, sistema de defensa aeroespacial integral y misilístico, estamos replegando y reubicando nuestro sistema para mantener una alerta constante de vigilancia y exploración del espacio aéreo venezolano”, agregó el oficial. La Armada “está explorando nuestro mar, la guardia y la aviación haciendo patrullaje para vigilar e interceptar cuando sea necesario”, dijo.

En cuanto a denuncias de la presencia de militares rusos y chinos en Venezuela, Ceballos dijo que “así como Colombia tiene a los norteamericanos en todo el territorio colombiano, en Venezuela la política internacional la ejerce nuestro comandante en jefe y Venezuela puede tener todos los amigos que quiera”. “Gracias a Dios que nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, fue a China y fue a Rusia y muchos países del mundo aliados. Venezuela no está sola”, agregó.



El martes de la semana pasada, Maduro acusó a Colombia de usar el rearme de disidentes de las FARC para “empezar un conflicto militar” entre ambos países y declaró una alerta en la frontera. Ello después de que el presidente colombiano, Iván Duque, acusara al régimen venezolano de dar albergue a grupos armados.



“Llamamos a todos los colombianos a tener la serenidad del caso, saber que tenemos una fuerza pública suficientemente equipada y capaz. No hay que atender a esta amenaza, pues sería una insensatez pensar que pudiera ser real”, dijo la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez.



“Sin embargo, no hay que bajar la guardia. Sabemos que desde Chávez y ahora con Maduro, han venido alimentando en Venezuela el terrorismo colombiano, internacional, de la mano del narcotráfico”, agregó.

El gobierno de Maduro realiza ejercicios militares en la frontera con Colombia. Foto: AFP

La vicepresidenta aseguró que Colombia está activando “todos los instrumentos internacionales que permitan garantizar la paz en la región”, en referencia al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y otros mecanismos que no precisó.



El TIAR es un acuerdo regional de defensa militar mutua, del que hacen parte 18 naciones americanas (entre ellas Uruguay), que brinda un marco legal a una posible intervención extranjera.

El gobierno de Estados Unidos informó que junto a otros países activará el TIAR ante la crisis en Venezuela, aunque ayer martes aseguró que el propósito es buscar un marco jurídico y no “invocar la fuerza militar”.



Desde que asumió el poder en 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, Maduro ha acusado en numerosas ocasiones a Estados Unidos y países como Colombia de planes para derrocarlo o asesinarlo.



Por su lado, el líder opositor Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Colombia, acusó a Maduro de agitar las tensiones entre los dos países vecinos, que carecen de embajadores desde febrero, para “distraer la atención” ante la presión internacional para que deje el poder y se llame a elecciones para reestablecer la democracia en Venezuela. El líder opositor acusó a Maduro de usar “la clásica estrategia del régimen del enemigo externo”.

11 segundos.

Venezuela tiene unos 365.000 efectivos militares y 1,6 millones de milicianos civiles.



En tanto, el dirigentes chavista Pedro Carreño, dijo que los aviones de combate de la Fuerza Aérea venezolana, los Sukhoi Su-30, tardarían apenas once segundos en trasladarse hasta Bogotá.



“En 11 segundos un Sukhoi está en Bogotá”, dijo Carreño durante una entrevista con la televisión privada Globovisión al apuntar a que una agresión armada contra Venezuela desde Colombia encontraría una respuesta rápida.



Venezuela cuenta con al menos 20 unidades operativas del cazabombardero Sukhoi Su-30, de fabricación rusa y cuyas características se consideran similares a las del F-15E Strike Eagle estadounidense.



El régimen venezolano hizo la compra de estas aeronaves luego de estrechar sus relaciones con Rusia y condenar el “imperialismo” de Estados Unidos, su antiguo proveedor de armamento.



“Ante una agresión militar que se cierne desde Colombia primero clavaremos nosotros esta bandera en Bogotá”, añadió Carreño agitando el pabellón venezolano antes de asegurar que las fuerzas extranjeras no lograrían entrar en ciudades como Maracaibo, San Antonio o San Cristóbal, todas en el oeste de Venezuela y cercanas a la frontera con Colombia.