Lula da Silva: "Bolsonaro es como un virus"

Recluido desde hace más de un mes en su domicilio en Sao Bernardo do Campo (afueras de Sao Paulo), Lula da Silva, de 74 años y sobreviviente de un cáncer, se mantiene muy activo, físicamente y mentalmente.

El jefe de Estado de Brasil entre 2003 y 2010 acusó a Jair Bolsonaro de escuchar "las tonterías" de Donald Trump sobre el coronavirus antes que combatirlo y vaticinó que la pandemia resultará en un nuevo orden mundial con China como primera potencia económica por delante de EEUU.

La agencia EFE publicó ayer una extensa entrevista a Lula, antes de la salida de Sergio Moro del gabinete. Rescatamos tres puntos de esa entrevista.

¿Por qué no existe una unión nacional para luchar contra la pandemia del COVID-19 en Brasil?



Lo que pasa es que el presidente de la República carece de una orientación. No tiene una política correcta para luchar contra el coronavirus porque no creía en él; prefería creer en las tonterías que Trump decía. (...) Pero Trump rápidamente aprendió la lección: no se bromea con lo que no se conoce.

¿Hay ambiente para un proceso de destitución política (impeachment) contra el presidente Bolsonaro?



Trump tuvo uno, la Cámara lo aceptó, pero el Senado, no. (...) Este Congreso Nacional que tuvo la osadía de destituir a una presidenta (Dilma Rousseff en 2016) por una mentira, no debería tener miedo de colocar el impeachment de Bolsonaro encima de la mesa. Y en la discusión, que él se defienda.

El presidente Jair Bolsonaro todavía tiene un tercio del electorado brasileño que le es fiel.



Lo que sucedió con Bolsonaro es que ganó vida. Es como un virus que apareció. Estaba quieto, no se manifestaba y se manifestó. Y, actualmente, sus seguidores salen a las calles a decir idioteces, provocar e insultar, a hacer percusión en la puerta del hospital (...). Estas personas festejaron la muerte de mi nieto.