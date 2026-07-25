Los "locos que quieren hacer la guerra": Lula y por qué "las Fuerzas Armadas tienen que estar bien entrenadas"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abogó ayer viernes por unas Fuerzas Armadas “bien preparadas y entrenadas” como poder de disuasión porque, según dijo, “hay locos por el mundo queriendo hacer la guerra”.

En una visita a una fábrica de la empresa de defensa Avibras Aeroco, en el interior de San Pablo, el mandatario defendió poseer “poderío armamentístico” y conocimiento científico y tecnológico suficiente para, “sin arrogancia”, “hablar de paz”, sin dejar que “nadie meta las narices” en el país.

“A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil. Invadió Corumbá y, al mismo tiempo, invadió Uruguay y al mismo tiempo Argentina. Y esa guerra, que parecía que no iba a ser gran cosa, duró cinco años”, manifestó el jefe de Estado.

“Todavía no tengo la cifra exacta, pero esa guerra debió de consumir el equivalente a cinco presupuestos del país de aquella época. Porque cuando hay un conflicto, nadie se pone a preguntar si hay dinero o no”, añadió.

El presidente de EE.UU., Donald Trump junto a su par de Brasil, Lula Da Silva, en las afueras de la Casa Blanca. Foto: @LulaOficial

Lula hizo referencia a la Guerra de la Triple Alianza, que tuvo lugar entre 1864 y 1870 entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay.

En este contexto, Lula llamó a “cuidar” seriamente la industria de defensa nacional para que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea puedan custodiar los 8,5 millones de kilómetros cuadrados y los más de 8.000 kilómetros de costa que tiene Brasil.

“Si uno habla con algunas personas dicen que gastar dinero en las Fuerzas Armadas es un desperdicio: ‘¿Para qué? No las necesitamos, no las necesitamos’. Yo siempre digo lo siguiente: las Fuerzas Armadas son como Dios. Puede que uno no crea en él, pero cuando le duele la barriga por primera vez, dice: ‘¡Ay, Dios mío!’”, expresó.

Lula, de 80 años, se prepara para las elecciones presidenciales del próximo octubre, en las que buscará su cuarto mandato no consecutivo. Según los últimos sondeos de intención de voto, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) parte como favorito, por delante del senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, hoy cumpliendo una condena por golpismo. EFE