BepiColombo, una misión espacial de Europa y de Japón, ha logrado insertarse en la órbita de Mercurio después de un viaje de ocho años, una hazaña que supone una etapa clave en su aproximación final y en la que se pondrán a prueba, por primera vez, muchos de sus subsistemas.

"Hemos recibido noticias de Bepi". La nave espacial ya está en contacto con el control de tierra, señala la Agencia Espacial Europea (ESA) en sus redes sociales.

Los equipos del Centro Europeo de Operaciones Espaciales (ESOC), en Alemania, están analizando la telemetría, explica la agencia, que añade que el equipo de dinámica de vuelo "ya ha confirmado que ha logrado la captura orbital alrededor de Mercurio".

A principios de la semana que viene la ESA compartirá la próxima actualización con los siguientes pasos a seguir.

BepiColombo es una misión liderada por la ESA y la agencia japonesa JAXA, que ha viajado 10.000 millones de kilómetros durante ocho años. Ayer sábado se enfrentó a uno de los pasos fundamentales de su aproximación final, la inserción en la órbita del planeta más cercano al Sol.

Según los cálculos de ambas agencias espaciales, a las 18:24 horas GMT se encendieron durante 37 minutos los cuatro propulsores de la misión para garantizar que los dos orbitadores que la componen fueran capturados conjuntamente en la órbita de Mercurio.

La adquisición de la señal se esperaba para las 21:37 horas GMT de ayer pero no fue hasta entrada la madrugada de este domingo cuando la ESA, que pidió paciencia en sus redes, informó del éxito de la inserción.

Mercurio. Foto: Freepik.

Estudios de Mercurio

BepiColombo, que tiene participación española, estudiará múltiples aspectos del planeta más pequeño y menos explorado del sistema solar, como su origen o composición interna, y tratará de confirmar si los cráteres de los polos tienen hielo.

Nombrada como el matemático e ingeniero italiano Giuseppe (Bepi) Colombo (1920-1984), quien explicó las peculiares características de rotación de Mercurio, la misión está formada por el Orbitador Planetario de Mercurio (MPO) de la ESA y el Orbitador Magnetosférico de Mercurio (MIO) de la japonesa JAXA.

La inserción en órbita estable es el paso previo a la separación de MPO y MIO, que hasta ahora han viajado unidos, y que está prevista el 10 de diciembre, cuando cada uno se dirija a su propia órbita científica definitiva hasta el próximo marzo.

Al principio, BepiColombo era una misión de tres satélites, MPO, MIO y un módulo de transferencia, el cual llevó a los dos primeros hasta Mercurio y del que se separaron, en una maniobra de alta precisión a comienzos de septiembre para acometer el frenado y descenso final.

EFE