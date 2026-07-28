Keiko Fujimori tomó posesión como presidenta de Perú con la promesa de un país "seguro, próspero y unido"

Keiko Fujimori juró como presidenta de Perú, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de la República en llegar al cargo por voto popular. “Juro que cumpliré y haré cumplir la Constitución política, velaré por la integridad física y moral de todos los peruanos y juro que, respetando la libertad de culto, reconoceré la importancia de la Iglesia Católica y trabajaré incansablemete por un país seguro, próspero y unido”, exclamó esta tarde en una sesión solemne en el Congreso de Perú.

Fujimori ha recibido la banda presidencial entre aplausos después de jurar el cargo por un país “seguro, próspero y unido”. La asunción del cargo para el periodo 2026-2031 marca el noveno cambio de presidente en una década en el país andino, la mayoría de ellos con mandatos interinos, baja aprobación ciudadana o gobiernos atravesados por crisis políticas permanentes.

Entre los asistentes al acto hay diez jefes de Estado y de gobierno, entre ellos los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi; de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast, de Ecuador, Daniel Noboa; de Honduras, Nasry Asfura; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña y el rey de España, Felipe VI.

También se encuentra la familia de la flamante presidenta de 51 años, sus hijas Kaori y Kyara, así como sus hermanos Sachi y Hiro, los nuevos senadores, diputados, personas cercanas de la próxima mandataria y diversas autoridades políticas, militares y religiosas.

Keiko Fujimori, que ganó la elección presidencial en su cuarto intento, fue proclamada el pasado 3 de julio como la ganadora de la segunda vuelta de los comicios presidenciales en Perú, con un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.

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La mandataria Keiko Fujimori recibe la banda presidencial



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Mensaje a la nación

“Asumo la presidencia con profunda humildad, con el conocimiento de la magnitud de esta responsabilidad y con el corazón lleno de fe en el destino de nuestra patria”, exclamó Fujimori en su primer mensaje a la nación como presidenta.

Afirmó que “el poder solo encuentra sentido cuando se ejerce para servir”, y ratificó que permanecerá cinco años de mandato, “ni un día más”.

Sobre la situación del país, señaló: "Recibimos un Estado debilitado por la corrupción, donde las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos (...) La situación en que recibimos el Estado es tan catastrófica, que ha generado que el Perú tenga hoy la mayor desigualdad de ingresos en todo América Latina".

"Este es el país que recibimos hoy: un país con un potencial infinito, pero trabado por la desorganización, golpeado por la inseguridad y fragmentado por la desconfianza, lo que ha causado una herida muy profunda en el tejido social", agregó. En ese sentido, prometió “ofrecer método, disciplina, trabajo y una ruta clara. A partir de este momento, se inicia un cronómetro irreversible: nos esperan exactamente 1826 días de gestión", dijo.

"Mi meta principal es cerrar el enorme déficit social que afecta a millones de peruanos", aseguró Fujimori.

En materia de seguridad, Fujimori prometió “recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público para las familias peruanas. Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del Gobierno", dijo, y anunció: “Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional, hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los ciudadanos”.

El presidente del Congreso de Perú, Miguel Torres, coloca la banda presidencial a la presidenta Keiko Fujimori tras su toma de posesión en Lima, el 28 de julio de 2026. Foto: AFP

El gabinete

Este lunes, Fujimori adelantó que el primer ministró será Luis Galarreta, quien también es el primer vicepresidente electo, el Ministerio de Economía y Finanzas será asumido por el economista Elmer Cuba y el Ministerio de Relaciones Exteriores por el abogado, periodista y excandidato presidencial Carlos Espá. Hoy juran ellos y el resto de su gabinete, que aún no ha sido confirmado.

Galarreta es el vicepresidente electo, expresidente del Congreso y secretario general de Fuerza Popular, es decir, el cuadro político más cercano a Keiko. Su nombramiento envía una señal clara de control político y lealtad de hierro: poner al operador de mayor confianza al frente del gabinete busca garantizar disciplina partidaria y una vocería combativa en el día a día.

Desde la oposición, sin embargo, se lee como la muestra de un "gabinete cerrado", monocolor fujimorista, más que un llamado a la unidad nacional. En el Congreso, en cambio, valoran su conocimiento de las dinámicas parlamentarias para negociar votos.

Espá es abogado, periodista de larga trayectoria, excandidato presidencial del partido SíCreo y exdirector de comunicaciones de la Embajada de Estados Unidos en Lima. Su perfil envía una señal de alineamiento geopolítico con Estados Unidos y de pragmatismo mediático: su paso por la diplomacia estadounidense y los medios le da un perfil de vocero institucional sólido. De él se espera que recomponga el protagonismo internacional de Perú en espacios multilaterales y que marque un contraste claro con los gobiernos de izquierda de la región en temas normativos y de asilo político.

Keiko Fujimori junto a Luis Galarreta. Foto: Jesús Saucedo/El Comercio/GDA

Por último, Elmar Cuba es socio principal de Macroconsult, exdirector del BCRP y uno de los economistas más respetados del sector privado en Perú. Su nombramiento es una señal de ortodoxia macroeconómica y de tranquilidad para los mercados: su sola mención envía un mensaje de orden a los inversionistas internacionales, a las calificadoras de riesgo y al propio BCRP.

El mensaje clave que ya dio es que protegerá la solvencia fiscal, buscará ampliar la base tributaria —hoy afectada por la alta informalidad— y evaluará frenar o revertir leyes "antitécnicas" del Congreso que gastan la caja pública. Su gran desafío será coordinar la política económica con la bancada fujimorista sin perder rigor técnico.

La reunión entre Keiko Fujimori y Yamandú Orsi

La nueva mandataria y el presidente uruguayo acordaron impulsar una agenda enfocada en la lucha contra la delincuencia organizada, en una reunión sostenida en Lima antes de la investidura presidencial de la derechista.

En el encuentro celebrado en el Palacio de Torre Tagle, la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, en Lima, Fuijmori y Orsi resaltaron el bicentenario de las relaciones diplomáticas y los tradicionales vínculos de vecindad y hermandad, según informó la Cancillería peruana en redes sociales.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, llevó a cabo una reunión con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, para profundizar los vínculos diplomáticos y ampliar las oportunidades de cooperación. pic.twitter.com/oQA40F5bhA — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 28, 2026

"En el encuentro se destacó la voluntad de ambos gobiernos por impulsar una agenda sustantiva enfocada en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, la innovación tecnológica, la cooperación técnica y el fortalecimiento del comercio y las inversiones", agregó.

Con información de EFE