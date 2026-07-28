Johnson & Johnson llega a acuerdo millonario para poner fin a demandas por casos de cáncer relacionados a talco

La compañía Johnson & Johnson ofreció 5.500 millones de dólares en compensaciones para resolver decenas de miles de demandas que señalan que su talco causa cáncer de ovarios, informó la empresa el lunes. El arreglo propuesto busca poner fin a una batalla legal que arrastra la compañía por años.

El gigante farmacéutico señaló que el acuerdo cubriría unas 76.000 demandas, la casi totalidad de las que no han sido resueltas. Sin embargo, niega que sus productos a base de talco causen cáncer, pero en 2020 dejó de vender ese producto para bebé en Estados Unidos y Canadá.

causas. Enfermedad del sistema respiratorio fue principal motivo. Foto: Canva

Su vicepresidencia de litigio afirmó que las demandas "carecen de sustento científico". "Esta resolución permite a la compañía dejar atrás este caso y centrarse en su misión de desarrollar medicamentos y dispositivos que salvan vidas", agregó en un comunicado.

El gigante había resuelto previamente la mayoría de las demandas que señalan que su talco contiene restos de asbestos, considerado causante de cáncer. También enfrentó una demanda presentada en 2025 en Reino Unido por reclamos similares.

Médico, imagen ilustrativa. Foto: Freepik.

Según un bufete de abogados que representa a unos 3.000 demandantes británicos, los reclamos de compensación se calculan en más de 1.000 millones de libras (1.300 millones de dólares).

En octubre de 2023, un jurado de California condenó a la empresa a pagar 996 millones de dólares a la familia de una mujer fallecida, que atribuía su cáncer al uso prolongado del talco. Fue la indemnización individual más alta en este conjunto de demandas.

AFP