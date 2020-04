Italia suma 13.155 muertos por coronavirus y España registró nuevo máximo diario con 864

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los muertos con coronavirus en Italia suman ya 13.155, una subida de 727 respecto al martes pero menor a las notificadas en las últimas jornadas, según el parte de Protección Civil de este miércoles.

El número de contagios nuevos subió, sin embargo, en 2.937, después de dos días en los que este aumento estuvo en torno a los 2.000, y en la actualidad los positivos son 80.572, de los que 28.403 están hospitalizados y 4.035 en cuidados intensivos.



Según los datos ofrecidos por el jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, desde que se detectó el virus en Italia, el pasado 21 de febrero, se han registrado 110.574 casos y 16.847 de estos contagiados ya han sido dados de alta.



El miembro del Comité Técnico-Científico que asesora al gobierno, Alberto Villani, señaló en rueda de prensa que hay menos personas hospitalizadas que antes, lo que cree que demuestra la efectividad de las medidas impulsadas.



Por otra parte, España registró este miércoles un nuevo máximo de muertes por coronavirus, 864, hasta alcanzar un total de 9.053 fallecimientos, y 102.136 contagiados, aunque las autoridades sanitarias aseguran que estas cifras apuntan a una tendencia a la estabilización de la pandemia.

Los nuevos casos aumentaron en 7.719, un 8,2% diario, según los datos divulgados este miércoles por el Ministerio de Sanidad, lo que supone el porcentaje más bajo de los últimos días. El miércoles, los nuevos casos fueron 9.222.



Este aumento muestra que "seguimos en una fase de estabilización de la pandemia", señaló en rueda de prensa María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien destacó además que descienden los contagiados que son hospitalizados, lo que refuerza esa teoría de la estabilización.



Además, los pacientes en las unidades de cuidados intensivos son 5.872, un 4,7% más que el martes, y mientras en algunas regiones estos servicios siguen cerca del colapso —como en Cataluña— en otras el nivel de saturación mejoró ligeramente.



También en el lado positivo, un total de 22.647 pacientes se curaron de la enfermedad, más de una quinta parte del total de casos contabilizados.

Como en días anteriores, Madrid continúa a la cabeza de las regiones afectadas por el virus, con 3.865 fallecidos y 29.840 casos registrados, un 8,4% más, frente al 14,19% de incremento difundido el martes, y le sigue Cataluña, con 1.849 muertes y 19.991 casos (un 6,4% más).

Cuarentena se prorroga en Italia

Por la noche, tal y como se esperaba, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció al país la prórroga de las restricciones hasta el 13 de abril, pues debían expirar el próximo viernes, y no descartó hacerlo más adelante. Dependerá de cómo proceda la emergencia.



"Esto permitirá empezar a valorar una perspectiva y cuando los datos empiecen a consolidarse, empezaremos a aflojar las medidas. No les puedo decir que será el 14 de abril, dependerá de lo que diga el consejo de científicos", dijo Conte en un mensaje televisado.



El primer ministro pidió así un nuevo esfuerzo a la población, confinada en todo el país desde el 9 de marzo (los focos de contagio del norte y en Lombardía y otras 14 provincias se cerraron antes).



Una vez que los contagios empiecen a disminuir, iniciará la "Fase 2", de la "convivencia con el virus", que permitirá aflojar las medidas de forma gradual, para luego llegar a la última "Fase 3", la "recuperación de la vida laboral y social" en Italia.



"No estamos en condiciones, y lo quiero aclarar, de poder reducir las medidas restrictivas", reconoció en su mensaje a los italianos, aunque defendió la eficacia de estas acciones contra la pandemia.



Entre las novedades del decreto se suspenden los entrenamientos colectivos de los atletas profesionales y Conte desmintió la directiva del Ministerio de Interior que permitía a sacar de paseo a los niños acompañados por un solo progenitor cerca de casa.



"No hemos autorizado una hora de paseo a los niños, solo decimos que si un padre va a hacer la compra, puede hacerlo con un niño", puntualizó.



Por otro lado exigió una "voz vigorosa y unitaria" a la Unión Europea para hacer frente a este "enemigo común", después de que el pasado 26 de marzo los jefes de Estado y de gobierno del bloque no lograran acordar una respuesta, con el plante de Italia y España.



Y volvió a rechazar la propuesta de utilizar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) por considerarlo en su forma actual "inadecuado" para hacer frente a esta emergencia, pero no descartó su uso si es dentro de una estrategia más amplia.