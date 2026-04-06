Italia busca voluntarios y ofrece alojamiento y comida: las ciudades donde podés aplicar y qué requisitos piden

En Italia varias organizaciones están promoviendo la participación en programas de voluntariado, con los costos de alojamiento y comidas cubiertos durante varias semanas. Estas iniciativas se originan a partir de proyectos sociales, ambientales y culturales, donde se busca que los voluntarios participen activamente en los diversos proyectos mientras recorren el país.

Los voluntariados toman lugar en distintas ciudades y pueblos de Italia, desde Roma hasta localidades costeras. Buscan perfiles varios, ya sea para personas que buscan una experiencia puntual y breve, como quienes prefieren una estadía prolongada. La duración del programa varía entre una semana y tres meses, según los intereses del participante y el proyecto al que éste se involucra.

¿Cuáles son los programas de voluntariado que se ofrecen en Italia?

Organizaciones como Worldpackers y Volunteer World ofrecen las siguientes opciones de voluntariado:

Enseñanza de inglés a la comunidad



Duración: de 2 a 12 semanas.

Ubicación: Roma.

Detalle: incluye traslado desde el aeropuerto, alojamiento, desayuno, almuerzo y cena en restaurante local, uso de espacios comunes, jardines y pileta, WiFi gratuito, visita guiada por la ciudad y asistencia de emergencia 24/7.

Conservación de delfines y tortugas marinas



Duración: de 1 a 2 semanas.

Ubicación: Comacchio, en la región de Emilia-Romaña.

Detalle: jornada de martes a sábado. Incluye alojamiento, excursiones en bote, capacitación, participación en tours y certificado. Los voluntarios trabajan junto a biólogos marinos en tareas de monitoreo de fauna marina y costera, con el objetivo de promover la convivencia entre las actividades humanas y la naturaleza.

Cuidado infantil (babysitting)



Duración mínima: 4 semanas.

Detalle: jornada de 18 horas semanales, con dos días libres. El alojamiento es en un camping, en carpa. Incluye tres comidas diarias. La búsqueda es para cuidar a un bebé de 8 meses durante 4 horas diarias, siguiendo el método Montessori. Las tareas incluyen: juego, descanso, cambio de pañales y alimentación, a cambio de alojamiento y comida.

Cuidado y protección de animales



Duración: entre 1 y 12 semanas.

Ubicación: Roma.

Detalle: entre las tareas se destacan alimentación, limpieza y cuidado de animales, mantenimiento de refugios y apoyo en campañas de concientización sobre adopción. Incluye traslado desde el aeropuerto, alojamiento compartido, tres comidas diarias, WiFi, evento de orientación, visita guiada por la ciudad y soporte permanente.

Perfiles de los postulantes para los voluntariados en Italia

Las organizaciones buscan personas mayores de edad interesadas en colaborar en tareas comunitarias, educativas o ambientales. En muchos casos el único requisito es hablar italiano e inglés básico.

Las bases, fechas, proyectos y condiciones específicas se pueden consultar en los sitios web oficiales de Worldpackers y Volunteer World, donde publican nuevas oportunidades de manera constante.

Jóvenes trabajando en equipo. Foto: Freepik.

Requisitos para aplicar al voluntariado

A pesar de ser una propuesta tentadora, es de suma importancia tener en cuenta el requisito de los idiomas, puesto que algunos proyectos implican tareas que se desarrollan en entornos con escasa intermediación turística. Por lo tanto, el inglés e italiano es la gran ventaja que destaca entre los candidatos.

También se debe considerar que la experiencia no siempre es completamente gratuita. Si bien muchas iniciativas ofrecen alojamiento o intercambio de servicios, varias plataformas que conectan a los viajeros con los proyectos aplican cargos de inscripción. Este sería el caso de organizaciones como Worldpackers y Volunteer World, que conectan a los participantes con distintos programas, pero contemplan costos que pueden estar entre 800 y 1200 euros, según la duración de la experiencia y los servicios de cada propuesta.

¿Cómo inscribirse al voluntariado en Italia?

Pasos del proceso de inscripción:

