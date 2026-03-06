Miami ofrece oportunidad única para obtener el pasaporte de EE.UU. sin turno: cuándo y dónde ir

Los ciudadanos de la ciudad de Miami tendrán una oportunidad para obtener el pasaporte de Estados Unidos sin cita previa. Para realizar el trámite, los solicitantes tan solo deberán tener una ciudadanía estadounidense y cumplir con los requisitos necesarios.

Esta iniciativa está destinada principalmente para personas que necesitan tramitar un pasaporte estadounidense por primera vez.

La ventana para aprovechar esta oportunidad es relativamente corta, ya que ocurrirá en una fecha específica y por una cantidad limitada de horas. Además, este trámite del pasaporte de EE.UU. sin tener que agendarse previamente solo se ofrecerá en una ubicación de Miami. Para las personas que deban obtener el pasaporte por primera vez por medio del formulario DS-11, está la opción del pasaporte o la tarjeta de pasaporte estadounidense.

Feria en Miami para tramitar el pasaporte de EE.UU.

Esta oportunidad única de solicitar el pasaporte de Estados Unidos en Miami sin agendarse ocurrirá en la Feria de trabajo social y recursos comunitarios, el jueves 12 de marzo de 2026, en la Biblioteca Regional de Westchester, ubicada en la dirección 9445 Coral Way, Miami, Florida 33165.

El horario para aprovechar esta feria va desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.

En este tercer mes del año, el Departamento de Estado de EE.UU. organizará eventos similares en otras ciudades del país, incluidas algunas localidades de Florida, y algunas oportunidades sí requieren una cita previa, según El Nuevo Herald de Miami.

Cómo son estas ferias especiales de aceptación de pasaportes

Según el gobierno estadounidense, las ferias especiales de aceptación de pasaportes se realizan en horarios vespertinos y durante los fines de semana, o en ubicaciones especiales. Estas ferias son organizadas por centros de aceptación de pasaportes, como oficinas de correos, secretarías judiciales y bibliotecas, y ofrecen servicios de pasaporte fuera del horario o de los lugares habituales.

Pasaporte de Estados Unidos. Foto: EFE

Estos eventos están dirigidos a solicitantes que tramitan su pasaporte por primera vez, menores de edad y cualquier persona que deba presentar su solicitud en persona utilizando el Formulario DS-11.

Los otros dos eventos similares que se organizarán en el estado de la Florida durante marzo de 2026 son en New Port Richey (8731 Citizens Dr. Suite 220) y Dale City (14236 Gth St. Suite 201). Ambos eventos serán este sábado 7 de marzo, de las 9:00 a las 13:00 horas.

Qué documentos se necesitan para solicitar un pasaporte estadounidense

Los documentos necesarios para tramitar un pasaporte en persona son:

