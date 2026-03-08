Irán designó al sucesor del ayatolá Alí Jamenei pero no han dado a conocer su nombre

La Asamblea de Expertos ha designado al nuevo guía supremo de Irán para suceder al ayatolá Alí Jamenei, muerto el 28 de febrero en ataques israeloestadounidenses, indicaron el domingo miembros de esta instancia clerical sin revelar el nombre del elegido.

"El candidato más apropiado, aprobado por la mayoría de la asamblea de expertos, ha sido designado", declaró Mohsen Heydari, representante de la provincia de Juzestán en la Asamblea de Expertos, según la agencia de noticias Isna.

"La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado", dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda, otro de los miembos.

Corresponde ahora al ayatolá Hashem Hosseini Bushehri, responsable de la secretaría de la Asamblea de Expertos, "anunciar públicamente la decisión" de los clérigos, añadió Alamolhoda, citado por diversos medios iraníes como Tasnim y Mehr.

El ayatolá Kamal Heydari aseguró por su parte que "se ha elegido a la mejor opción, aprobada por la mayoría de la Asamblea de Expertos, y el Gran Satán (Estados Unidos) también lo ha mencionado".

Otro miembro del órgano, Mohamad Mehdi Mirbagheri, confirmó en un video difundido por la agencia Fars que se ha adoptado una "opinión firme, que refleja la posición mayoritaria".

La Asamblea de Expertos es un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.

En base a EFE y AFP