Impactantes imágenes de las lluvias que dejaron al menos 23 muertos y decenas de desaparecidos en Brasil

Al menos 23 personas murieron, decenas están desaparecidas y más de 400 debieron abandonar sus hogares por fuertes lluvias en el estado de Minas Gerais, en el sureste de Brasil, informaron este martes los bomberos.

Las lluvias que azotan la ciudad de Juiz de Fora desde la noche del lunes han causado destrucción, con derrumbes de edificios y deslizamientos de tierra. En el barrio de Paineiras, en el centro de la ciudad, un deslizamiento de tierra sepultó parte de un edificio y dos casas. En un comunicado emitido hoy por la mañana, el ayuntamiento informó que 16 personas murieron en siete deslizamientos de tierra ocurridos en diferentes barrios. Minutos después, los bomberos informaron de cuatro muertes más en el municipio de Ubá. En las últimas horas, la cifra ascendió a 23.

El cuerpo de bomberos de Minas Gerais también busca a "decenas" de desaparecidos, confirmó un portavoz a la AFP.

PLANTÃO DE CHUVAS



Polícia Militar realiza resgate de pessoa ilhada na rua Fonseca Hermes, no centro da cidade. pic.twitter.com/uRnAP67wee — Prefeitura em Alerta (@PJFemAlerta) February 24, 2026

Según la alcaldesa Margarida Salomão, hay varios barrios se encuentran aislados en Juiz de Fora. También hay al menos 45 personas desaparecidas en la ciudad, según información del portal de noticias g1.

"Cualquiera que haya intentado caminar por la ciudad hoy sabe que los barrios están aislados. El río Paraibuna se ha desbordado, lo cual también es un hecho histórico. Todos los arroyos están completamente desbordados. Es una situación catastrófica", declaró Salomão en un comunicado publicado en redes sociales la madrugada del martes.

Precipitaciones récord

Febrero ya ha registrado 584 milímetros de lluvia, convirtiéndose en el mes más lluvioso en la historia de Juiz de Fora. El récord anterior data de febrero de 1988, cuando la precipitación acumulada alcanzó los 456 milímetros. Según el ayuntamiento, el volumen registrado este mes corresponde al 270% del total previsto para febrero, que era de 170,3 milímetros.

El gobierno de Minas Gerais decretó tres días de luto oficial en todo el estado. En redes sociales, el gobernador Romeu Zema expresó su solidaridad con las víctimas. Solo viajará a las zonas afectadas la noche del martes o la madrugada del miércoles. El vicegobernador Mateus Simões ya se encuentra en camino para supervisar las labores de rescate.

Não podemos subestimar a força das águas. Nosso compromisso é permanecer ao lado dos mineiros, trabalhando sem parar para atravessarmos mais este momento difícil com união e responsabilidade. pic.twitter.com/V9sxtmqfVN — Romeu Zema (@RomeuZema) February 24, 2026

"La situación es dramática y me voy a Juiz de Fora ahora mismo para que podamos seguir movilizándonos. El Cuerpo de Bomberos está completamente movilizado; estamos desplegando a nuestro personal desde el sur. No se prevé que cese la lluvia hasta el viernes. Recomiendo a la población que tenga mucho cuidado en la región, que abandone inmediatamente las pistas o zonas de riesgo, busque refugio y que pueda acudir a nuestras escuelas si es necesario", dijo Simões.

Con información de OGlobo/GDA